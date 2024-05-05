九龍城重建｜市建局提收購建議　街市、潮泰店、老字號優先回遷

市建局正推動九龍城衙前圍道／賈炳達道發展計劃，市建局行政總監韋志成今日（5日）表示，市建局上周二（4月30日）已向項目範圍內的業主發信，提出收購建議。韋志成指出，「龍城」區蘊藏豐富潮、泰文化，不少市民會到九龍城街市及附近店舖「買餸」，市建局會向「街市食品店舖」營運者提供額外支援，在過渡期間於於附近經營；潮泰店舖及「老字號」食肆將來可以優惠租金回遷。



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韋志成在網誌表示，市建局在2022年5月啟動九龍城衙前圍道項目，因應「龍城」區蘊藏豐富潮、泰文化，以及多年來吸引不少市民到訪九龍城街市及附近的食材店舖「買餸」；為了保存地區特色，市建局團隊早在項目的規劃階段，已考慮為受重建影響的商戶回遷，讓他們在項目完成後能返回原區經營，盡力保留「小街小舖」和「成行成市」的街市氛圍和地區特色。

享優惠租金優先租用新發展項目內商舖

他指，市建局在4月30日，已發信向項目範圍內住宅及商舖物業的業主，提出收購建議。隨着項目的收購工作已展開，團隊將逐一向上述具地區特色的商舖營運者，講解適用的回遷方案或過渡經營安排的建議細節。

韋志成又稱，團隊首次研究給予與九龍城街市相關的「街市食品店舖」營運者，提供額外支援，鼓勵他們在項目範圍外但毗鄰九龍城街市的街道，另覓地舖作過渡經營安排，讓他們在重建項目進行期間，留在街市附近經營，保持「成行成市」的特色氛圍。而在項目完成後，他們可優先租用新發展項目內的商舖，屆時，市建局會提供租金優惠。

至於第二類的商戶，即與潮泰相關的特色食肆店舖及「老字號」食肆，研究在衙前圍道項目落成後，預留位置供他們回遷，亦可以優惠租金，優先租用市建局新發展項目內的商舖。

考慮到沙浦道項目會較衙前圍道項目更早落成，這些營運者亦可選擇沙浦道項目內的商舖作為回遷安排，讓他們能夠盡早回遷至「龍城」區經營。