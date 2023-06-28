九龍城聖三一堂曾肇添幼稚園爆急性腸胃炎　涉33學童　兩人仍留院

九龍城馬頭涌道的聖公會聖三一堂曾肇添幼稚園爆發急性腸胃炎個案，衞生防護中心今日（28日）指，個案涉及33名學童，年齡介乎三至六歲，他們自上周五（23日）起陸續出現嘔吐和腹瀉病徵，當中23名學童已求醫，三人須入院，其中一人經治理後已出院，全部病人情況穩定。



衞生防護中心已到聖公會聖三一堂曾肇添幼稚園視察，並向幼稚園職員建議所需的預防措施，包括適當和徹底消毒清潔。（聖公會聖三一堂曾肇添幼稚園網頁）

衞生防護中心指正調查九龍城一間幼稚園爆發的急性腸胃炎個案，並提醒市民及院舍人員注重個人及環境衞生，以防感染急性腸胃炎。

聖公會聖三一堂曾肇添幼稚園個案涉及33名學童，包括22男11女，年齡介乎三至六歲。他們自上周五起陸續出現嘔吐和腹瀉病徵，當中23名學童已求醫，當中三人須入院，其中一人經治理後已出院。

衞生防護中心流行病學調查顯示，爆發個案較大機會屬人傳人或環境污染情況，涉及食物中毒的機會較低，中心人員已到該幼稚園視察，並向幼稚園職員建議所需的預防措施，包括適當和徹底消毒清潔、適當處理嘔吐物，以及注重個人和環境衞生，並對幼稚園進行醫學監察。

衞生防護中心發言人提醒，由於酒精未能有效殺死一些經常引起急性腸胃炎的病毒（例如：諾如病毒），酒精搓手液並不能代替使用梘液和清水潔手。市民應採取以下措施，預防感染腸胃炎：

保持良好的個人衞生



處理食物或進食前、如廁後或更換尿片後須徹底洗淨雙手



清理嘔吐物及糞便時須戴上手套，事後須再洗手



以稀釋的1比49家用漂白水（以一份含5.25%次氯酸鈉的漂白水加49份水）徹底清洗和消毒染污的地方及物件，事後並須徹底洗淨雙手



保持室內空氣流通



注意飲食衞生



使用不同的用具處理生及熟的食物



避免進食未經徹底煮熟的食物



飲用經煮沸的水



不要光顧無牌食肆及食物檔攤

