五一｜黃金周最後一天西九高鐵現人潮　內地客來港五天消費2萬

內地五一黃金周今日（5日）結束，高鐵站中午開始出現人潮，離境情況順暢，未有出現排隊人龍。有家庭來港參加音樂比賽順便遊玩，稱「香港市民愈來愈熱情」，在港五天去了購物，連同住宿花了近兩萬元。亦有廣東旅客下午到港，準備看今晚五月天在中舉行的演唱會。



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內地一連5日的黃金周今日（5日）結束，西九高鐵站中午開始出現人潮，離境情況順暢，未有出現排隊人龍，自助通道前有職員舉牌提醒旅客準備好購票證件，不少旅客坐在旁邊的椅子等候離境。

與兩個小朋友在港逗留了五天的宋女士指，今次主要是帶小朋友參加香港國際長笛比賽，順便遊玩。她指，在港期間去了商場K11、海洋公園等，亦買了手袋、衣服，特別買了一些香港本地設計師的衣服，五天包括住宿，花了近兩萬，她稱讚，「香港市民愈來愈熱情，感受到一次比一次更熱情。」她指，香港擁有比較多元的文化，音樂活動亦比內地多。

易女士一家人在港逗留了三天，原計劃到迪士尼樂園，但受天氣影響改了去故宮博物院。她認為，香港「還不錯」，因為街道很乾淨，「下次再來。」

許小姐今日到港看五月天演唱會，她有少許擔心天氣又不佳會取消演出，「這個月陰晴不定，天氣報告寫沒有雨，但是也會突然下雨，所以我還是帶了傘。」她是從廣東過來，若如之前一樣延遲演出，再到港看演出亦不會不方便。

她指，中午會先去旺角買即影即有相機，因為在內地購買即影即有相機比較不方便。