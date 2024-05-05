五一黃金周｜江蘇客留港3日 讚具文化特色 想買懷舊相機和潮牌
撰文：鄧宇詩
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【五一黃金周/內地旅客】內地五一黃金周今日（5日）結束，尖沙咀廣東道下午有不少內地客拖着行李篋「血拼」，及排隊買富豪雪糕。有在昨日到港的江蘇遊客，預計留港三日，她讚本港仍然具有文化特色，「文化比較多」，能吸引內地客來港。她計劃今日到各區「尋寶」，尤其希望買到CCD相機，以及有香港特色的潮牌。
內地五一黃金周今日（5日）結束，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日表示，五一黃金周首四日內地訪港客共錄得超過67萬人次，預料整個五一期間會為本港帶來超過20億元收益。
富豪雪糕排長龍 江蘇小姐：香港逛街很方便
今午尖沙咀廣東道有不少內地旅客拖着行李箱購物，深受內地旅客歡迎的富豪雪糕大排長龍，亦有不少旅客在廣東道「打卡」。
從江蘇來港的黃小姐昨日到港，將在香港逗留三日，昨日在旺角行逛，今日行程主要是購物。她形容香港仍然具有文化特色，「文化比較多」，仍然會有不少旅客會到港購物，不過比較傾向買小眾的產品，她舉例，是次來港希望可以買到CCD相機、有香港特色的潮牌。她表示在香港逛街十分方便，酒店門前就有巴士、地鐵等。
深圳客因大雨延遲來港 認為香港仍有新鮮感
居住深圳的韓先生今日到港，他指因為喜愛自然景色，因此會到南丫島、淺水灣等景點，預計在香港逗留一星期。他表示，原計劃上周二（4月30日）來港，但因為前幾天一直下雨，延後來港時間。被問到香港有甚麼吸引力時，他指香港很多商店與內地不一樣，來到香港仍有新鮮感，認為香港對內地旅客而言仍有很大的吸引力。
同樣來自深圳的張小姐今日才到港，她表示會在各區逛逛「打卡」，預料今日就會返回深圳。她指深圳的街道較新，但香港的街道具復古風，香港其中一個具吸引力的地方是比較繁華。
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