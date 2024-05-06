五一黃金周｜內地客較預期少4萬　旅議會︰天氣不穩及團數少所致

內地五一黃金周於昨日（5日）結束，5日內共有逾76萬名內地旅客訪港。旅遊業議會主席徐王美倫今早（6日）於電台節目表示，受廣東省及本港天氣不穩影響，以致旅行團數量較預期減少，由原本預期600至800團，減至580團左右，但她認為最終內地旅客的數字仍與預期相近。



早前旅發局公布與小紅書達成戰略合作，徐王美倫則稱，小紅書仍未接受境外旅行社即包括香港的宣傳，需要再作了解。她並認為業界仍面對很多挑戰，例如長途市場乏力外，人手方面亦遇到困難，或計劃走進校園宣傳招未來新血。



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團數由預期600至800團 減至約580團

入境處早前估計，五一黃金周將有80萬內地旅客訪港，據入境處五日的內地旅客數字為76.6萬人，最終相差3萬多。

徐王美倫今早接受新城電台訪問，以入境處截至昨（5日）晚9時內地客約75萬人次作回應，她認為數字與預期相近，因受廣東省及本港天氣不穩影響，部份航班無法降落至廣州，對距離較遠的旅行團造成影響，因此團數相比估算的少，由原本預期600至800團，減至580團左右。

她認為，現時交通便利，旅客可待天氣轉晴再赴港旅遊，若團友沒有假期的限期，選擇黃金周以外的日子，更可避免酒店高房價。「黃金周唔過嚟嘅，其實佢哋好多機會可以過嚟。」

商場及零售獲20億元收益 籲港鐵及的士界增電子支付

徐王美倫又指，雖然5月1日下雨，但維港煙火匯演如期舉行，商場及零售受惠於天雨，亦帶來20億元收益。她對整個黃金周的表現感到滿意，期待下一個黃金周會有更多旅客來港。

徐王美倫相信，恢復開關後歷經數次長假期後，業界已累積豐富的經驗，觀察到旅客亦獲得良好的體驗。但她期望港鐵可增加接受電子支付的入閘機，並呼籲更多的士司機接受電子支付收款。

旅遊業議會主席徐王美倫。（新城電台提供相片）

旅發局與小紅書達成戰略合作 旅議會︰小紅書未接受香港旅行社宣傳

被問到會否擔心若全面開放自由行，香港將出現承載力不足的問題。徐王美倫表示，毋須擔心，開放更多自由行絕對是好事。她又指，去年過夜旅客佔約一半，平均留港3.6晚，若本港繼續舉行盛事，相信旅客會明白香港的節目豐富，便可增長逗留時間。

至於最近擴大自由行加入的西安及青島市，徐王美倫期望運力可進一步提升，估計機票價格降低及增加機位後，旅客的數量亦會持續上升。

早前旅發局公布與小紅書達成戰略合作。徐王美倫表示絕對歡迎，認為能有助帶動更多內地旅客來港旅遊，但以她了解，小紅書仍未接受境外旅行社即包括香港的宣傳，因此會進一步了解，期望可盡快讓本港旅行社將產品放至相關平台宣傳。

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旅遊業兩個挑戰︰長途市場未復蘇、業界人手不足

徐王美倫又指，自恢復開關以來，入境數字理想，去年達到3,400萬人次，今年首季亦有逾1,100萬人次，而東南亞市場更超過疫情前的入境數字，內地市場的恢復亦逐漸理想。

她指，業界仍面對很多挑戰，除了長途市場的復蘇有待努力外，人手方面亦遇到困難，部份有經驗的從業員在疫情轉型後，不願再重返業界；而「新血」則不願全職工作，或需要計劃進入校園宣傳。