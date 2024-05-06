五一黃金周｜第3日起內地客出境多過入境　推演唱會經濟怎留歌迷?

內地一連五日（5月1日至5日）的五一黃金周昨日（5日）結束，截至昨晚9時，五日間共有近76萬人次內地旅客訪港，同期出境則有近79萬人次。除了首日出境人次較入境人次較少外，到第三日出境人次已多於入境人次，料當中不少人是即日離境，到深圳過夜。



台灣天團五月天4月30日起在中環海濱舉行七場演唱會，橫跨內地五一黃金周檔期，吸引大批內地歌迷專程來港兌現「五月之約」。有受訪的內地旅客都不約而同指出，香港酒店重輒千元起跳，性價比不及較便宜的深圳酒店，故在看完演唱會騷後，即返回深圳過夜，而不會留港。



有學者指出「演唱會經濟」可帶來明顯經濟效益，應考慮如何讓觀眾增加消費，例如跨業界合辦聯乘活動，演唱會門票轉成套票，例如包酒店、交通及餐券等，供更多願意留港的旅客搶票；有業界都建議可辦兩三小時的短程旅遊活動，刺激旅客消費。



▼4月30日 五月天首場演唱會暴風兩下提早結束▼



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「五迷」因港酒店太貴 一早計劃即日來港深不過夜

台灣天團五月天正在中環海濱舉行演唱會，由於橫跨內地五一黃金周檔期，吸引大批內地歌迷千里迢迢來港兌現「五月之約」。記者早前於五一黃金周首日在演唱會宣布臨時取消前到場觀察，發現大部份均為操普通話年輕歌迷，目測本地歌迷數量較少。

7年前成為五月天歌迷的周先生來自西安，受惠於剛擴大的自由行計劃，與朋友於4月30日乘坐10小時高鐵到深圳，並在5月1日早上過關抵港。他沒有在港訂酒店，而是一開始已計劃好看完演唱會，即晚北上深圳的酒店下榻，再轉戰廣州及廈門玩四日。當晚場次因前一晚的暴雨導致裝備受損取消，改期至5月9日補辦。

其實周先生並非沒想過留港過夜，他從4月中旬開始留意香港的酒店，最終因房價過高才轉訂深圳的酒店，雙人房一晚只收600元人民幣（約662港元），相比香港同級數便宜一半。「這邊（香港）五一酒店價格瘋漲太貴，我是從4月中旬開始看，這邊就很小的酒店都千五塊錢往上，但這個價錢在深圳可以住一個蠻好。」

西安旅客特種兵旅遊︰吃一點點小吃就花了200塊

周先生自言「特種兵旅遊」，僅半日時間已走遍星光大道欣賞維港美景，又到紅磡體育館朝聖。他並在旺角品嚐咖哩魚蛋、煎釀三寶等地道小吃，驚嘆香港物價之高。「其實也還好，全程坐地鐵和走路，也沒有花多少錢。感覺香港消費還蠻高，簡單兩個人吃了飯，就吃了一點點小吃什麼的，就花了大概200塊錢。」

廣州旅客花數百元買拍立得︰比內地划算

來自廣州的王小姐與朋友於5月1日早上11時抵港，先直奔往旺角受小紅書推薦的星際城市，花數百元購買即影即有相機富士拍立得及相紙等。她認為香港的價格較內地划算，更考慮下次再來港買兩部「小拍立得」。其後她們隨意到附近的茶餐廳吃飯，人均消息100多元，更着記者推薦性價比較高的食肆。

王小姐同樣認為香港的酒店房價高昂，因此已預訂深圳酒店雙人房，一晚只收人民幣500元（折算港幣552元）。她們於演唱會結束後坐港鐵到深圳下塌，「香港這邊就稍為好點要一千多吧，但深圳的話幾百塊錢就可以住。」

深圳客飯也不吃直奔會場 託朋友幫忙買水

來自深圳的肖小姐是一名資深「五迷」，早於13年前已愛上五月天，因此她目標明確，直至下午2時才抵港，再在尖沙咀新港中心逛了一圈後，便因時間有限，飯也不吃奔往中環海濱等待入場。而訪問期間，突然有名女生向她遞上一瓶景田純淨水，她笑說︰「沒想到周圍沒有買水的地方，然後又讓別的粉絲朋友，幫忙從有水的地方買過來。」

肖小姐又指，由於擔心晚上趕不上港鐵尾班車，將乘坐由後援會安排的旅遊巴，大家一起熱熱鬧鬧坐至皇崗口岸再過關回家，車費為人民幣70元（折算港幣77元）。

數位受訪者不論來自遠近均即日返深圳下榻

換言之，不管遠至西安的旅客，或是鄰近廣州及深圳的居民，均寧願在演唱會結束後，趕往深圳下榻，不願入住香港的酒店。除了王小姐一群人較為闊綽，願意光顧茶餐廳並花上數百元購買攝影器材外，其餘兩人的開支只限於必要的交通，其他都是省着用。

▼5月1日 五月天第二場演唱會押後▼



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根據入境處資料，今年五一黃金周首三日（5月1日至3日）每日入境香港的內地旅客有18至19萬人次不等，比去年同期13至16.5萬人次明顯為多；而第一日有約12萬人次，故推算在同日18入境旅客中，至少有6萬人留港過夜，出境對比入境比率為66%，比去年首日還少一個百分點（67%）

不過到第二日，同日內地旅客出境對比入境比率已升至91%，雖然未必全是同一批旅客，但至少代表即日離境人數也不少。第三日起出境人次已多過入境人次，第四及第五日更是離境高峰期。

香港辦演唱會兩個優勢︰海邊氣氛浪漫、座位距離舞台近

雖然歌迷的消費力或不如預期，但相近鄰近的城市，香港確實擁有發展「演唱會經濟」的潛力。例如肖小姐雖然最愛五月天，但同是林俊傑、周傑倫、張學友及陳奕迅的歌迷，她便支持香港舉辦更多演唱會，因為香港的場地較小，即使坐在階級位亦能看清楚表演者，相比內地體育場館的觀眾席距離舞台較遠更勝一籌。

學者認同「演唱會經濟」為香港帶來貢獻：就算唔食嘢都有幫助

翻查資料，中環海濱活動空間可容納1.2萬至2萬名觀眾，即使所有觀眾來自內地並選擇即日到深圳下榻，若人均消費200元，每場已額外為香港帶來240萬元至400萬元收入，一連七場則約為1,680萬元至2,800萬元。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，舉辦演唱會能增加就業機會，主辦方亦要向港府交稅，相比來港免費看煙火匯演的旅客，明顯可為香港經濟帶來貢獻。「比起睇煙花一豪子都唔使畀，就算佢哋唔食嘢，演唱會飛銀碼都唔細，對我哋係有幫助。」

▼5月2日 中環網紅店現半百人排隊買帆布袋▼



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旅遊業界籲會場設美食攤檔 吸引觀眾消費

但李兆波認為，若目標是「演唱會經濟」效益最大化，則應邀請國際巨星或區域性明星赴港演出，以吸引消費力更高及願意過夜的海外旅客。他並建議主辦方分銷時可考慮撥出部份演唱會門票轉成套票，例如包酒店、交通及餐券等，供更多願意留港的旅客搶票。

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，五月天演唱會的票價不便宜，本地製作公司在售票的一刻起，本港已賺取首批收入，反而業界應考慮如何讓觀眾增加消費，例如跨業界合辦聯乘活動，在會場設美食及其他攤檔等，或向觀眾介紹短程約兩三小時的旅遊活動，讓他們可充分運用入場前的半日時間。