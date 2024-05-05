五一｜深圳客假期最後長洲城市漫遊　覺長洲「有點日本的味道」

今日（5日）是內地五一假期的最後一天，截至今日下午4時，單日入境內地遊客有逾6萬人次，當中不乏有人選擇到長洲城市漫遊（city walk）。有從深圳來港一天、第一次到長洲的遊客認為「長洲這小島很愜意」，且民居的建築風格「有點日本的味道。」



內地五一黃金周5天假期即將結束，入境處數據顯示，截至今日下午4時，過去四日半累計內地旅客有73.6萬人次，今日的單日內地旅客則有逾6萬人次，當中有些人選擇到長洲城市漫遊。

深圳旅客覺長洲舒適：小島比較舒服一點

從深圳來長洲一天的林先生和林小姐表示，今日第一次來長洲覺「很愜意、很舒適」，「小島比較舒服一點」，他們在長洲漫步時覺得，「這裏的人文和日本都有一點點相似，小巷、民居都蠻像日本的建築風格。」

另有旅客覺長洲「沒那麼商業化」 稱以後會常來

蘭先生和張小姐同樣在今日從深圳來長洲遊玩，但此前在十一國慶長假，他們已經來過長洲旅遊，但上次因天氣太熱而未有玩得盡興，因此今日「趁天氣會涼快一點」便再來一次。

張小姐覺今次來長洲的體驗「很好」，更稱之後「會經常來這裏」，因覺長洲「沒那麼商業化，很耐逛」，而一些小巷也很適合城市漫遊；蘭先生則比較喜歡長洲的人文氣息，覺居民的生活氣息符合社會現時的生活現狀，且不會很擁擠。