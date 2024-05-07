的士加價｜商會指若加$2「無奈接受」　倡與最低工資掛勾每年調整

的士有望加價，消息指政府已審視加價申請，初步認為市區的士落旗加價約2元至約29元比較合適，較業界申請5元加幅為低，方案最快今（7日）諮詢行政會議，稍後提交行會正式拍板決定幅度。



的士小巴商總會理事長周國強今早在港台節目表示，若政府最終決定加2元，只能「無奈接受」，又建議的士加價可參考最低工資每年調整，「最低工資一年加3%嘅話，的士係咪可以同佢掛勾呢？」



業界指加幅追不上成本︰10年只加3次 平均每年加$0.1

的士小巴商總會理事長周國強表示，加價2元與期待有落差，尤其當午餐已加至60多元時，的士司機於非繁忙時間排隊等客，卻只得「最低消費」的20多元，加上每日車輛保險支出約60元，為營運帶來困難。他又指，若政府最終決定加價2元，只能「無奈接受」。

周國強強調，雖然2年前曾調整起錶價，但再對上次已是8年前，若今年再落實新起錶價，即一年只調整3次，每年約只加0.1元，認為追不上經營成本的加幅，包括車租、停車場租金等。「我哋覺得好辛苦。」

稱掛勾最低工資業界一定接受

周國強又指，政府並無協助業界改善服務，例如客流量最高的畢打街，仍未增設過海的士站，以致投訴量沒有改善，惟網約白牌車卻侵蝕的士業一成多的市場。他認為政府應交還公平的平台予業界發展。

周國強並提到最低工資轉為每年檢討，因此起錶價最理想便是與最低工資掛勾，並稱業界一定接受。「最低工資一年加3%嘅話，的士係咪可以同佢掛勾呢？」

吳傑莊籲參考各地案例讓網約車共存

立法會議員吳傑莊表示，加價2元較為理性，但他關注能否為的士業界增加收入，因業界以年長的司機居多，甚至連外國旅客亦感到不解。他認為問題歸咎於的士司機收入低，年輕人寧願從事其他公共交通工具。

對於網約白牌車的規管方面，吳傑莊表示，雖然白牌車意外不受保障，但市民多年來仍願意乘坐白牌車，因此應參考各地案例，以平衡三方利益，例如內地網約車便能與的士共存，澳洲及東南亞亦同樣。