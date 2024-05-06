的士申加價・拆局｜增收入可改善服務？　司機加薪投訴數字卻復常

黑的、司機不禮貌等問題令的士業普遍風評不佳，的士業界主流聲音則認為，收入差及白牌車搶生意引起，曾指希望透過改善收入來改善服務。根據運輸及物流局文件，市區的士（紅的）2022年中加價後，在撇除通脹因素下司機月均淨收入雖較疫情及加價前的2019年實際有6.2%增長，但投訴數字也在去年回復疫情前過萬宗水平，甚至較2019年多一成。



不過，數據也顯示，2022年加價後紅的司機雖有受惠稍稍「加薪」，另一邊廂車主大幅「減薪」近五成未受惠，主要因保險費及維修保養費分別增六成及三成所致。



的士業2022年7月加價，三款的士劃一落旗加3元，紅的落旗27元。根據當時的運輸及房屋局文件提到，加價原因主要涉保險費及燃料成本上升，並稱的士服務質素受人關注，業界希望透過增加司機收入待遇，吸引新人入行，藉此鼓勵業界改善服務及投資更多新設備，提升整體的士服務質素。

的士業加價不足半年，同年年底再有團體申請加價，至去年3月達成共識方案。在加價後的一年多，又達到多少當時目標？

的士業界每月淨收入比較。（立法會文件）

運輸局：紅的司機平均月薪較2019年增6.2%

翻查運流局上月向立法會交通事務委員會提交文件，當局認為的士上次加價後，某些月份仍受疫情影響，不宜作比較，故與疫情前2019年比較。紅的租車司機去年月均淨收入達21,767元，扣除通脹因素後實質較2019年平均「加薪」6.2%。

數據似乎是達到上次加價「改善收入」目的，但「改善服務」有否達標？根據交諮會轄下交通投訴組歷年年報及最新去年第4季季報，2020至2022年期間因疫情影響客量整體投訴及建議數字，由逾萬宗大幅回落到5,000多至8,000多宗，但每百萬乘客計投訴實質變動不大，介乎20多至30多宗。

去年投訴數字「復常」 回升至過萬宗

2023年每百萬乘客投訴數字雖然未出爐，但隨市況復常後，投訴數字也隨之「復常」，達到去年全年11,452宗，回復疫情前破萬水平，甚至較2019年、即未加價前的10,318宗增加一成。

保險費較2019年急增近六成 維修保養費平均增三成

不過，的士加價後也不代表司機或車主「全部袋落袋」。根據運輸局披露，紅車主司機（即會駕駛的士的車主）及出租車主（即只會出租的士的車主）去年月均淨收入，反較2019年大跌12.8%及48.3%。該局也稱，收入大減主因是保險費較2019年急增近六成，維修保養費平均增三成，加重營運成本。

政府：歸根結底的士業須提升服務質素

最新加價文件，當局未在寫上業界冀透過改善收入改善服務的字眼，指已引入記分制及車隊制，甚至強調的士業要改變營運狀況，歸根結底須提升服務質素，增加乘客信心，更重要改變部份市民的負面印象，又稱調整收費固然有助減輕業界財政壓力，「但刻不容緩的是業界積極參與籌組的士車隊，提升管理質素和行車安全」。