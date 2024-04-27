今日必看8分鐘｜的士撼貨車撞壆司機亡 ｜ 大媽「神技」風靡NBA

大埔安祥路的士失事 撼貨車後衝前逾10米撞壆 司機昏迷搶救不治

今日（27日）下午2時17分，一輛的士駛至大埔安祥路欲轉入大元邨懷疑失控，先撞向泊在路邊的貨車，其後再衝前逾10米撞壆，司機昏迷被困車內，救援人員接報到場將他救出，隨即送往沙田威爾斯親王醫院搶救，惜他延至下午約3時半不治。警方正在調查意外成因。現場所見，被撞貨車右邊車頭輕微損毀，車頭燈破碎，貨車前方地面遺下倒後鏡零件及車燈外殼；的士撞壆後車頭嚴重損復凹陷，碎片散落一地，司機位安全氣袋彈出。

馬鞍山西沙路兩私家車互撼釀3傷 車頭嚴重毀爛 有司機一度被困

馬鞍山西沙路今晚（26日）發生交通意外。晚上10時許，24歲沈姓男司機駕駛一輛黃色私家車，沿西沙路往馬鞍山方向行駛，途至西沙路燒烤區四號場附近一個彎位時懷疑失控，越過對面線撞向另一輛白色私家車，沈男、28歲李姓男司機和同車35歲蔡姓女乘客均受輕傷，其中一名司機更報案指自己被困車內。救援人員趕至，傷者由消防救出後即場接受治理，眾人保持清醒，由救護車送院治理。現場照片見到，意外後兩車車頭嚴重損毀變形，碎片散落一地。受事件影響，西沙路來回全線封閉。

車Cam直擊｜將軍澳日出康城的士疑想越線扒頭 猛撼私家車釀兩傷

將軍澳日出康城內發生交通意外，今日（27日）上午11時09分，一輛私家車在日出康城內的私家路往環保大道行駛，其間一部的士突然逆線駛至，兩車迎頭相撞。從網上流傳的車Cam片段可見，私家車駛至一個微左彎時，一輛的士突然在前方出現，的士懷疑想越線扒頭，結果導致兩車猛烈相撞，私家車左邊近車頭位置損毀，的士頭冚摺曲。

影片瘋傳｜將軍澳私家車一下撞斷交通燈 途人嚇窒彈後幾步

將軍澳發生交通意外。今（26日）約1時，一輛私家車由將藍公路駛出環澳路、左轉入日出康城時，失控撞毀路中一支交通燈。姓劉（34歲）男司機幸無受傷，警方正調查意外原因。網上流傳車禍一刻片段，可見當時天雨路滑，涉事司私家車轉彎時，直衝馬路中間的燈位等候處，並猛撼花槽石壆，行車三色燈連行人公仔燈箱整支被撞斷。有準備過路的行人嚇至後退幾步，候燈司機則紛紛落車查看。

彭定康灣仔親種垂葉榕已壞死今移除 專家嘆錯失機會改善生長土壤

前港督彭定康1993年於灣仔親手種植的垂葉榕，因健康狀况惡化引起潛在危險，今日已被移除。綜合專家分析，由於樹木的樹皮剝落及裂開，反映樹木組織壞死，已經「死亡」，除了移除樹木，別無選擇，雖然難以斷定實際「死因」，但該垂葉榕種植的位置不利生長，洞口亦較細小，令樹根難以擴展，吸收更多水分和養分，認為康文署錯失機會，改善該樹的土壤環境，管理亦較為被動，不會主動檢視周邊工程對樹木健康的影響。

筲箕灣一大廈山邊冧樹 壓凹保時捷車頂

今日（27日）上午9時許，筲箕灣柴灣道27號耀園花園大廈附近山邊一棵樹倒塌，樹幹壓到下方停車場一輛白色保時捷跑車，導致車頂輕微凹陷。事後樹幹已被處理，放在涉事保時捷旁邊。

荃灣華人永遠墳場塌護土牆 消防及承辦商工人續清理沙石

昨日（26日）黃色暴雨警告信號下，荃灣華人永遠墳場有護土牆倒塌，掩埋多個墓碑，並有大量沙石散落四周。今日（27日）早上消防員及承辦商工人繼續在場清理泥沙，墳場部分位置需要封閉。

紅磡站鐵路展今起開放 市民一家大小參觀退役列車 回味童年時光

港鐵於紅磡舊月台推出「『站見 』鐵路展」的全新鐵路體驗館，今日（27日）起開放展出，陳列出多款退役列車和部件，包括東鐵綫第一代電氣化列車「黃頭」、中期翻新列車「烏蠅頭」及56號柴油電動機車「杜利華號」等。展覽開始前，場外已有數十名鐵路迷等候。有市民一家大細參觀，回味童年回憶，「諗返起細個返學放學一啲場景同埋經歷。」

有片｜荔枝角消防局對開鐵騎捱的士撞 消防員「擔架凳」抬回路邊

荔枝角消防局對開發生車禍。今（26日）午近3時半，一輛電單車沿荔枝角道往美孚方向行駛。途至寶輪街交界近荔枝道消防局對開時，被尾隨一輛的士撞倒，姓葉（52歲）鐵騎士人仰車翻，右腳受傷，被送往瑪嘉烈醫院治理；姓李（61歲）男司機則無受傷，在場助查。消息稱，當時消防車剛巧出動，鐵騎士收慢讓路時捱撞。網上片段可見，戴着頭盔的傷者坐於一張凳上，3名消防員合力將其搬回行人路接受治理。

新紮師兄｜BIG4實習感無意義 反修例重拾警察夢 科大生棄商從警

警隊今日（27日）舉行結業會操，榮獲榮譽警棍的見習督察伍展宏在科技大學畢業，修讀工商管理的他曾在BIG 4會計師樓實習，惟有感「日日為盈利，冷冰冰意義唔大」，加上，當年正值反修例示威，希望可以維持香港繁榮穩定，毅然棄商從警，重拾童年警察夢。不過，他指在過程中「有得有失」，有朋友因此離他而去，但不感到惋惜，強調在學堂結識到更多志同道合的夥伴。

中國大媽憑「頂碗神技」風靡NBA 獲讚好看過球賽 驚人收入曝光

最近，日站君發現這樣一個拿下NBA的牛人！叫牛榮，來自中國山西。她從小學習雜技，踩獨輪車、頭頂瓷碗等高難度動作全都不在話下。但機緣巧合，牛榮有一次將這些絕活搬到了NBA的舞台上，結果讓全場所有人都大為驚歎！