一般而言大眾對於處理智障人士的問題行為都不太了解，甚或對他們的問題行為帶有偏見。然而，若智障人士難以被社會接納，對其身心，復康進程及出院都有很大影響。



其實處理問題行為是有一套方法的。在青山醫院智障精神科就有一個專業的團隊—「正向行為團隊」處理這個問題。這個團隊專門負責智障精神科院友的問題行為，以及向公眾推廣及宣傳處理方法，希望藉此增加公眾人士對這方面的認識，從而提升大眾對智障人士的接納及推廣共融。這個團隊重視與醫護人員及社區的合作，包括家人，院舍及特殊學校，務求令到院友們得到完善的出院計劃。



撰文：青山醫院精神健康學院病房經理鄺穎賢



青山醫院智障精神科「正向行為團隊」視與醫護人員及社區的合作，包括家人，院舍及特殊學校，務求令到院友們得到完善的出院計劃。（資料圖片）

阿文是一位中度智障人士，他在院舍時經常因不懂表達個人情緒，以破壞性行為如打爛傢俬、電器、打職員及自殘行為來發洩情緒。基於溝通上的問題，院舍職員未能處理他的問題。

入院後，正向行為團隊為阿文作出詳細的行為評估及分析，並且設計了一系列的訓練、消閑活動及獎勵計畫給他。當中包括教導阿文如何控制情緒及訓練他用「個人需要提示咭」表達他的情緒及需要。亦發掘阿文的個人興趣，以豐富了他的日常生活和助他投入這些個人興趣。這改善了他胡亂發洩情緒的問題行為。

經過三方面的嘗試，阿文的破壞行為大大減少及成功出院。其後，團隊亦把處理阿文的問題行為方法分享給院舍。正向行為團隊很高興可以提高住院服務的質素，看到院友進步，也有很大成功感。這無疑是我們繼續前進的動力。我們希望與公眾一同分享這份成功感及喜悅，共同攜手製造一個和諧、溫暖的社會。

青山醫院。（資料圖片/鄭子峰攝）

《香港01》「01醫務所」與青山醫院精神健康學院合作，隔一個星期二刊登由醫護人員撰寫的專欄【筆下心澄】。



「澄」即是把水靜放，讓水中物沉澱，然後變得清澈。願你靜心細味每一篇小故事，見微知著，明白自己及別人的內心，把事與情看得更透澈。看得清楚，懂得珍惜，願此專欄能安撫你情緒的波瀾，享受歲月靜好。更希望你把這份體會和你關心的人分享，好讓美好人生的路上多一個夥伴。



故事細節經修改以保障病人私隱。

