展翔在高中時因為讀書壓力誘發了思覺失調，幸好經過藥物治療後，他已經完全痊癒。醫生提醒過他在康復後也要繼續服用藥物一段時間來穩定大腦內的多巴胺，藉此預防復發。



撰文：青山醫院精神健康學院副顧問醫生趙穎欣



面對人生交叉點，就好像展翔，面對「吃藥還是不吃藥？」時，最理想做法就是跟醫護人員作坦誠的溝通。透過專業人士的分析去了解有甚麼不同的方案。（視覺中國）

在家人的提點下，展翔一直都依時吃藥，所以病情很穩定。他亦在學業上繼續努力，終於在文憑試取得佳績，成功入讀心儀大學。

大學生活當然是多姿多彩，標誌著人生另一階段的開始。展翔選擇了入住學生宿舍，初嚐獨立自主的生活。沒有家人每天提醒下，他要自己記得服藥，但他又感到藥物有點令他嗜睡，不太配合到他現在的生活模式，心中希望可以不用再服藥。望著眼前的藥物，他內心十分掙扎，究竟該怎麼辦？

情景一：展翔決定自行停藥，一下子完全不吃藥。幾星期後，他開始失眠，思想變得混亂，對身邊事物多疑，甚至更出現幻聽。隨著病徵愈來愈嚴重，他上課不能集中之餘，情緒也變得十分波動，最後要入醫院接受治療。學業被逼暫停，也影響了他在校園內的社交生活。

情景二：展翔決定在覆診時跟醫生坦承他的副作用和希望減藥的想法。經過醫生評估後，跟展翔制訂了逐步減藥的計劃，並在每次覆診時檢視病情。在穩定的情況下，醫生替他把藥物的劑量慢慢下調。在循序漸進式的調整下，展翔的病情沒有復發，也因為副作用的減少而令他更有動力去應付大學的生活。

如果你是展翔，你又會如何選擇？

面對人生交叉點，我們可能因為要就不同的事作出抉擇而感到苦惱：就好像展翔，面對「吃藥還是不吃藥？」這個問題時，最理想的做法就是跟醫護人員作坦誠的溝通。透過專業人士的分析去了解有甚麼不同的方案、不同選擇的利弊，以及可能出現的後果，再作出一個明智的決定。

青山醫院。（資料圖片/鄭子峰攝）

《香港01》「01醫務所」與青山醫院精神健康學院合作，隔一個星期二刊登由醫護人員撰寫的專欄【筆下心澄】。



「澄」即是把水靜放，讓水中物沉澱，然後變得清澈。願你靜心細味每一篇小故事，見微知著，明白自己及別人的內心，把事與情看得更透澈。看得清楚，懂得珍惜，願此專欄能安撫你情緒的波瀾，享受歲月靜好。更希望你把這份體會和你關心的人分享，好讓美好人生的路上多一個夥伴。



故事細節經修改以保障病人私隱。

