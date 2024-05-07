肝病專家黎青龍教授被指駕駛時未讓線致碰撞　指原審不公提上訴

肝病權威專家、港大醫學院榮休教授黎青龍，涉3年前開車時，未停車讓線與另一私家車，從而發生碰撞，經審訊後被裁定不小心駕駛的傳票罪成，遭罰款2000元。黎就定罪提出上訴，案件今（7日）在高等法院審理。黎指他駕駛時已駛開讓線，另一私家車沒有優先權，指原審裁判官錯誤裁定該車有優先權。法官聽取陳詞後押後以書面裁決。



黎青龍教授不服被裁定不小心駕駛罪成，到高院提出上訴。(資料圖片)

上訴人黎青龍，被控於2021年5月31日於港島白筆山道(西行)與紅山道交界，在道路上不小心駕駛。

黎青龍今未有到庭，由大律師黃錦娟代表。大律師陳詞指，原審裁判官認為黎駕駛的車輛離開讓線，駛向左二線時，黎需要讓路予另一私家車，律師指，即使是小路出大路，黎駕駛的車輛都有離開讓線，進入左一線時，左一線的私家車已沒有優先權，認為本案的定罪不穩妥。

案件編號：HCMA239/2022