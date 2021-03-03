黎青龍不獲港大續約　徒弟陳沛然力挺　透露黎已拒私人執業邀請

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-03-03 17:51

肝病權威、香港大學醫學院內科及肝臟科兼職講座教授黎青龍的合約將於本年5月底屆滿，黎青龍昨天向《香港01》證實，自己不獲港大續約兼職教授一職，指據他了解，不續約是由於他年過70歲，與政治無關。 醫學界立法會議員、本身是黎青龍徒弟的陳沛然今天（3日）接受查詢，坦言對師父不獲續約感到可惜，強調會繼續支持他。陳沛然其後在社交網站透露，有人託他邀請黎青龍私人執業，惟黎已拒絕。

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陳沛然今天被問及事件，坦言感到可惜，但強調會支持他，「感到可惜，我跟黎教授接觸，支持他。」他隨後在網誌發文，指近來香港現況、立法會情形、疫情、《醫生註冊條例》修訂、黎青龍不獲續約等事件，令他心情很沉重。本身是黎的徒弟，陳沛然說，黎青龍的學生成千上萬，徒弟中既有大學大教授，亦有私家名醫、醫院高層等，他自言「資質愚鈍」，並非他的得意門生。

陳沛然透露，續約事宜已糾纏數年，自己一直與黎青龍同行，「當中有很多人與事，有些東西不便公開說明」。他提到有人託他邀請黎青龍私人執業，不過黎拒絕，「有人託我邀請教授出私家執業，我轉達了，答案如教授一貫作風，不了。」

陳又憶述數年前與黎青龍的一段對話，「我幾年前曾跟教授說，給他一張金咭，任何時候不開心，隨時傳召我出來食飯、訴苦和分憂，他負責選擇日期時間地點菜色，我負責埋單，至今仍然有效。這刻的我，涕零如雨，不知所言。」

本身是黎青龍徒弟的陳沛然接受查詢，坦言對師父不獲續約感到可惜，強調會繼續支持他。陳沛然其後在社交網站透露，有人託他邀請黎青龍私人執業，不過黎拒絕。（陳沛然fb）

去年聯署支持封關 兼職合約5月底屆滿

去年2月初，數百名醫護聯署促請政府全面封關，黎青龍亦有聯署，而醫管局員工陣線發起罷工的首天，他亦有現身瑪麗醫院外行人天橋，表明雖然自己不會罷工，但支持醫護的封關訴求。黎青龍於2019年由全職教授轉為兼職，而他的兼職講座教授合約將於本年5月31日屆滿。