港大肝病權威黎青龍證不獲續約兼職教授：無關政治　冀繼續教書

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-03-02 17:53

肝病權威、香港大學醫學院內科及肝臟科兼職講座教授黎青龍的合約將於本年5月底屆滿，黎青龍向《香港01》證實，自己不獲港大續約兼職教授一職，但他認為該決定與政治無關，據他了解，不續約是由於他年過70歲，與政治無關。 黎青龍又稱，港大醫學院有意推薦他擔任榮休教授，他認為自己最大心願是繼續教書，即使免費義教也可以考慮。

今年底屆73歲的黎青龍接受電話訪問，稱上周一（2月22日）已知道遴選及晉升委員會決定，不與他續約。換言之，他可能只教到5月底。他稱，據他所知一般年過70歲的港大教授都不會獲得續約。被問到不獲續約會否與他曾支持醫護罷工，以要求政府「封關」有關，他認為今次續約事件與政治無關，「封關唔關黃色定藍色事，而係香港嘅事。」

黎青龍又指，與港大醫學院商討後，港大醫學院有意推薦他擔任「榮休教授」，他認為自己最大心願是繼續教書，即使免費義教都可能接受，「雖然我唔係咁鍾意個休字，好似退休咁，我根本未退，但都無辦法啦，我一樣照咁做。」

黎青龍認為自己最大心願是繼續教書。 （資料圖片／歐嘉樂攝）

去年2月初，數百名醫護聯署促請政府全面封關，黎青龍亦有聯署；而醫管局員工陣線發起罷工的首天，他亦有現身瑪麗醫院外行人天橋，表明雖然自己不會罷工，但支持醫護的封關訴求。黎青龍於2019年由全職教授轉為兼職，而他的兼職講座教授合約將於本年5月31日屆滿，而遴選及晉升委員會主席是港大校長張翔。