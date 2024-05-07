牙科街症預約｜睇牙難心聲！提早派籌也要排　長者：唔早啲點攞籌

深宵排牙科街症7月後情況或有變，衞生署今年7月起調整牙科診所派籌安排，初步登記時間改為服務前一天晚上8時開始。今午（7日）的荃灣牙科診所，有看完牙科市民表示，以往通常晚上9時許排隊，安排調整後未來要更早來排隊，直言：「唔早啲你點攞！」該市民又補充，有牙齒問題通常都會私家牙醫解決，但有時私家牙醫不肯幫她剝牙，才會來牙科街症求助。



有來覆診的市民直言安排調整對「睇牙」人士幫助不大，「唔會有改善㗎，因為demand(需求）都係咁大，你需求咁大，不過係將啲老人家推前啲去排。」他說深宵排隊變成下午排隊，甚至改為網上登記，對有需要的人幫助不大，促當局增加牙科街症名額、增加牙醫，才能解決問題。



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政府今早宣布，7月起調整牙科診所派籌安排，初步登記時間將由服務當天凌晨零時，改為服務前一日晚上8時開始。市民初步登記後，在牙科街症服務時間前半小時返回診所，核對身份證明文件，作正式登記便可接受服務。

昨晚（6日）仍在排街症的市民怎樣看？在荃灣牙科診所，剛看完牙醫的徐女士說，現時來看牙醫街症，要前一晚9時來排隊，「嚟到都係尾水，因為得40幾個籌。」她指，以往來到要等午夜12時做初步登記，其後就要趕尾班巴士回家，待翌日再往診所應診，若然趕不及尾班巴士，就只好改乘的士。

徐女士料，以後想看牙科街症，要更早到診所排隊。（江麗盈攝）

就7月牙科街症安排調整，她表示感覺「好啲」，並嘆道以前試過排完街症回家後，即使感覺疲累，有時也不易入睡，凌晨兩三時睡不著是常見事，「（調整後）唔使咁夜瞓⋯⋯返三去有時我哋啲幾廿歲好多時返到去都唔係即刻瞓得著。」

不過，她都坦言相信未來要更早來排隊，「唔早啲你點攞！」問到會否因為要提早排牙科街症，而影響未來生活安排，她就說：「我哋咁老又唔會點樣咩喇⋯⋯」

她又補充，如果有牙齒問題，私家牙醫能解決都會找私家牙齒，不過有些時候，「隻牙郁郁郁」隱隱作病，私家牙醫都不肯幫她剝牙，她才來牙科街症求助。

另一位應診的女士剛在診剝完牙，問到以往要深宵排街症的安排是否不妥，她則點頭表示贊同。

姚先生覺得調整安排作用不大，只是將深宵排隊變成早些排隊。（江麗盈攝）

來覆診的姚先生表示，早有耳聞長者、及他們的照顧者會深宵排隊等牙科街診，就當局7月起的安排調整，他覺得用處不大，「唔會有改善㗎，因為demand(需求）都係咁大，你需求咁大，不過係將啲老人家推前啲去排。」他說深宵排隊變成下午排隊，甚至改為網上登記，對有需要的人幫助不大，促當局增加牙科街症名額、增加牙醫，才能解決問題。

另一位來覆診的楊女士也表示，以往見過很多長者半夜在診所排隊等牙科街症，有時更早至下午三四時已有人開始排隊，希望安排調整後，情況會改善。