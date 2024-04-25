牙科街症｜牙痛市民被派籌方法「勸退」　社協：籌額少點派都困難

衞生署牙科街症輪候問題持續，審計報告指出，有市民在衞生署實施「初步登記」後，由通宵排隊改為晚上排隊，有人更早至提前7小時輪候。有市民今（25日）致電電台節目時指，曾因牙痛想排牙科街症，惟派籌方法不人道，笑言最終被其「成功勸退」，自行服藥解決問題。



社區組織協會幹事連瑋翹指出，牙科街症街症核心問題是籌額少，「籌額少咗比起疫情前點派都係困難」。他亦指，對於經濟困難的市民而言，要看牙除左排街症外近乎無其他方法。醫療衞生界立法會議員林哲玄同意說法，但認為衞生署將街症服務加入醫管局HA GO 應用程式，讓市民可即日網上預約，「比多一個選擇」。



審計署新一份報告指出，衞生署牙科街症服務派籌數目比起疫情前減少近一半，有市民為求可以看到牙醫提早7小時、在下午5時已開始排隊。王生致電港台節目《千禧年代》時指出，自己新年期間因牙痛，加上見很多牙醫診所沒有營業，故亦有意排牙科街症，惟得悉要先在凌晨12時前排「初步登記」，再到服務時間再拿籌時，就認為派籌方法不人道，笑言其「好成功勸我唔好去排」，最終選擇自行服藥解決問題。

社區組織協會幹事連瑋翹指出，不論有否實施「初步登記」措施，要排隊等看街症都是辛苦，加上九龍只有兩間診所，令不少街坊要跨區。不過，他認為，其核心問題是籌額少，「派籌方法無論點變都好，都要面對核心問題，就係籌額夠唔夠。」

他亦指，對於經濟困難的市民而言，特別是非長者的人士，沒有醫療券及關愛基金資助，要看牙除左排街症外近乎無其他方法，「好多時都係去到最痛最辛苦時先去依啲街症止一止痛。」他補充，雖然近年有人選擇北上以用較便宜價錢看牙，惟近日因去的人多了，價錢差距已沒有那麼大，加上即使價錢為香港的半價或四折，對經濟困難的市民而言亦難以負擔。

醫療衞生界立法會議員林哲玄亦同意，牙科街症街症核心問題是籌額少，「唔增加量點樣用派籌方法大家都係爭，我唔係咁樣爭咪用另外方法爭」，但認為衞生署將街症服務加入醫管局HA GO 應用程式，讓市民可即日網上預約，「比多一個選擇」。

他又指，比起牙醫人手不足，最大問題反而是公私營失衡，「全港牙醫資源一齊運用，一定好用好多」，故希望政府可以做好公私營協作。他補充，現時牙科街症「未必只係人問題，而係點分配工作問題」，相信有不少私營牙醫都樂意協助做公營服務，建議政府先做好公私營協作，而非等牙醫條例修訂引入海外牙醫。