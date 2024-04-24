審計報告｜牙科街症派籌減半　多間診所有病人輪籌逾7小時到深夜

審計署今（24日）發布新一份審計報告，探討公營緊急牙科服務和長者牙科護理支援。現時衞生署有為市民提供牙科街症，惟審計署發現，近年派籌數目減少，而排隊情況持續，有病人早在下午5時已去排隊輪候，即需要輪候至少7小時，故冀衞生署可以再做行使用者調查，改善派籌安排。



此外，審計署亦指，衞生署及醫管局均未有備存新症預約輪候時間的達標情況，而醫管局更沒有備存有關穩定個案輪候時間和輪候首次預約的穩定個案宗數的現成資料，建議兩者應加強措施，以增加透明度和加強問責。



衞生署表示，會以新的服務模式提供加強緊急牙科服務，以把緊急牙科服務給市民的服務量恢復至疫情前的水平。



牙科街症一籌難求。（資料圖片）

審計署最近就政府提供緊急牙科服務和長者牙科護理支援方面的工作進行審查，其中包括牙醫街症。現時衞生署為市民提供緊急牙科服務，汲早前市民通宵排隊的經驗，故在2022年9月已提供「初步登記」安排，提早在凌晨12時派籌。

實地視察五間牙科診所 四間有病人下午五時排隊輪候翌日街症籌

不過，審計署發現，排隊情況未有改善，審計署在去年12月及今年2月，分別到過五間政府牙科診所，當中有四間牙科診所，有病人早在下午五時已去排隊輪候翌日牙科街症服務的籌號，即需要輪候至少7小時；而其中三間在晚上10時已有多人排隊，排隊人數佔籌額的 36% 至 57% 不等。

派籌數目由疫情前40,322個減至20,337個

審計署指出，鑑於科技有所發展，故冀衞生署可以再做行使用者調查，改善派籌安排。此外，11間政府牙科診所的派籌數目由疫情前的40,322個，已減至現時的20,337個。署方指出，考慮到市民對牙科街症服務的需求，認為衞生署需要採取措施，加強向有需要的市民提供緊急牙科服務 ，即在政府牙科診所或透過新的服務模式，把服務量至少增加到2019冠狀病毒病疫情前的水平。

審計署人員於 2024 年 2 月 21 日約晚上 10 時拍攝的照片。（審計署圖片）

此外，審計署亦指，衞生署及醫管局均未有備存新症預約輪候時間的達標情況，其中醫管局亦沒有備存有關穩定個案輪候時間和輪候首次預約的穩定個案宗數的現成資料。

不過，據審計署審查醫管局截至今年1月25日為轄下牙科診所穩定個案的預約，並留意到最新預約為於該日起計的8至63個星期，當中以明愛醫院及聯合醫院等候時間最長。醫管局補充，醫管局轄下6間牙科診所就不同類別牙科治療的輪候時間或各有不同，其中2022/23年度，拔除智慧齒手術的輪候時間就要等約為23個月。

審計署：衞生署醫管局牙科合併時應加強問責

鑑於醫衞局正研由衞生署提供的醫院牙科服務整合至醫管局，故審計署認為，合併衞生署和醫管局的醫院牙科服務時，應加強措施增加透明度和加強問責。

基層巿民對公營牙科服務需求殷切。(資料圖片)

至於針對長者牙科護理支援方面，審計署亦發現就長者牙科外展服務計劃中。在2020/21 至2022/23年度期間，43,000名服務使用者的整體目標尚未達到，當中部分非政府機構 服務使用者人數更是連續三年低於建議目標人數的 50%。雖然疫情過後相關服務已陸續恢復，但部分非政府機構在上年度，截至去年12月僅達到服務使用者目標人數的32%。

此外，安老院舍／長者日間護理中心的參與率亦不高，上年度截至去年12月整體參與率只為 68%，當中三個非政府機構轄下安老院舍／長者日間護理中心的參與率連續三年或以上低於 50%。審計署建議，進一步採取措施，加強非政府機構達到長者牙科外展服務計劃的服務使用者目標人數方面的表現。

衞生署表示，就署方牙醫人手持續不足，口腔健康及牙科護理工作小組早前提議以新的服務模式提供加強緊急牙科服務，料會是可行的解決方法，以把緊急牙科服務給市民的服務量恢復至疫情前的水平。