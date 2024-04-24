牙科街症凌晨登記利不了民　通宵輪變傍晚輪　缺人成加籌不成死結

新一份審計報告提到，牙科街症近年派籌數目由疫情前40,322個減至20,337個，排隊情況持續，有病人早在下午5時已去排隊輪候登記，即需要輪候至少7小時。牙科街症輪候長、公營人手不足問題存在已久，醫衞局早前已表明，考慮到衞生署牙科醫生人手短缺，短期內不能增加牙科街症派籌數量。



不過，業界相信未來公營牙醫人手會有改善，牙醫學會會長陳超余表示，隨著經濟環境下滑，復甦速度不似預期，料私營市場亦備受挑戰，故相信過往公營牙醫人手問題將來年大幅改善。



輪候人士可在凌晨12時「初步登記」離開診所 只是排隊情況改不了

牙科街症輪候長、公營缺人手問題多年未解決，2022年有報道指不少病人在凌晨開始排隊望獲診症，衞生署隨即宣布推行「初步登記」安排，職員在當晚凌晨12時起為輪候人士初步登記個人資料後，輪候人士可即時離開診所，至早上才須於原定派籌時間返回診所正式取籌和正式登記，免通宵排隊。可是，審計署報告指出，有病人早在下午5時已去排隊輪候登記，即需要輪候至少7小時。

衞生署牙科醫生人手短缺 短期內不能增加牙科街症派籌數量

審計報告亦提到，11間政府牙科診所的派籌數目由疫情前的40,322個，已減至現時的20,337個。翻查醫衞局向立法會財委會提交的文件，每間診所每次派籌為16至42個，而由於口腔健康及牙科護理工作小組認為現時牙科街症的服務模式，未能有效針對性地提供牙科服務予有需要的弱勢社群，考慮到衞生署牙科醫生人手短缺，短期內不能增加牙科街症派籌數量。不過，政府會於 2025 年內與非政府機構合作，增加為有經濟困難的弱勢社群提供的緊急牙科服務，提升服務量、服務點和服務範圍以及早發現和治療牙患，目標是額外提供現時政府牙科診所牙科街症的最少兩倍名額。

衞生署每年人手流失率約為一成

翻查資料，衞生署牙醫流失潮一直未有改善，人手在2021/22年度現流失潮，由過往只有10多名的牙醫離職，到2021/22年度增至30多人，其後每年流失人手都約為30多人，每年人手流失率約為一成。

上年度整體空缺率升至3成

雖然今年流失人手較去年微跌，上年度截至2月1日有33牙科醫生離職，惟整體的空缺率卻持續上升至30%，意味著相關空缺多年來未能填滿。此外，根據香港大學牙醫學院的非正式資料統計，過去三年畢業生就業於公／私營機構比例一直上升，由2020/21年度的5.6：1上升至前年度的12.8：1，即近每14個牙醫畢業生才會有1人做公營機構。

牙醫學會料來年或有更多牙醫加入公營體系 經濟下滑私營市場受挑戰

不過，業界相信未來公營牙醫人手會有改善，牙醫學會會長陳超余表示，隨著經濟環境下滑，復蘇速度不似預期，料私營市場亦備受挑戰，故相信過往公營牙醫人手問題將在來年大幅改善。

已卸任的牙醫學會會長王志偉同指，由於疫情時封關等因素影響，令私營市場牙醫需求大增，亦令私家牙醫的薪酬待遇比公營更好，不過隨著通關後，私人市場薪酬已即時出現下調。他續指，公營機構牙醫人工接近7萬，對於畢業生而言其不低，相信來年畢業生會更多人投身公營市場，「等多兩個月、三個月就見真章。」