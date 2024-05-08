智慧燈柱｜議員關注一街十支　創科局：每支14萬　按功能分布位置

政府正發展智慧城市，有立法會議員關注智慧燈柱分布，個別地區一條街道豎立了數十支智慧燈柱。創新科技及工業局局長孫東今日（8日）表示，每支智慧燈柱連智能裝置成本約14萬元，智慧燈柱之間的距離，視乎所配備智慧裝置的功能及覆蓋範圍而定，以達至最佳效果，為政府收集分析數據。



智慧燈柱。（資料圖片）

創科局局長孫東透過書面回覆立法會議員陳月明質詢，指智慧燈柱的距離主要是根據相關技術標準，包括行人流量而釐定。至於智慧燈柱所配備的智慧裝置，則視乎不同局/部門所需收集或發放的實時城市數據而定。

按智慧裝置功能及覆蓋範圍而定

當局指，由於不同智能裝置的具體功能及覆蓋範圍各有不同，有關部門會按實際情況，在同一街道上不同位置的智慧燈柱，配備不同的智慧裝置，以達到最佳效果和收集所需數值，供相關局/部門分析及參考。

新發展區設智慧燈柱 按情況更換傳統燈柱

創科局表示，為推動香港智慧城市發展，日後在規劃中或建設中的新發展區將採用智慧燈柱作為標準基礎設施，便利各局/部門按運作需要安裝合適的智能裝置和應用，以加強城市管理及開發創新服務。

至於已發展地區，按試驗計劃的經驗，當局認為大規模更換現有的傳統燈柱並不符合成本效益,技術，及工程上亦不一定可行，較可取的做法是因應個別部門的運作或服務需求，並在切實可行的情況下選擇合適的地點，把現有傳統燈柱更換為智慧燈柱。