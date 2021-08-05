智慧燈柱｜設熱能探測器　移除冬甩外殼　常悅道燈柱試用光學雷達

政府近年推動智慧城市，建造智慧燈柱，不過惹來侵犯私隱的嫌疑。政府資訊科技總監辦公室及路政署近日交代新進度及資料，提到現階段智慧燈柱只會安裝氣象感應器、空氣質素感應器、熱能探測器、無線射頻識別（RFID）標籤、地理二維碼和藍牙傳送器等功能。

當中位於九龍灣常悅道的其中一支智慧燈柱，會加裝光學雷達（LiDAR），取代攝影機以探測車輛速度。當局強調上述裝置不涉私隱資訊。至於燈柱設計方面，之後會拆除「冬甩」型外殼，改以外掛方式在燈柱上安裝所需裝置。



政府資訊科技總監辦公室及路政署，向觀塘區議會提交文件，交代智慧燈柱試驗計劃的最新情況。文件提到，因應「智慧燈柱技術諮詢專責委員會」建議，除照明裝置，現階段的智慧燈柱，只會安裝不涉私隱資訊的裝置，包括氣象感應器、空氣質素感應器、熱能探測器、RFID標籤、地理二維碼，以及用作確認燈柱地理位置的藍牙傳送器。

擬於觀塘及啟德智慧燈柱加裝光學雷達實地測試

文件又提到，資科辦和運輸署於今年第一季在科學園測試以光學雷達（LiDAR），探測車輛速度和辨識部分車輛種類，以取代攝影機，之後的測試結果令人滿意，正計劃於觀塘區及啟德發展區，各揀選一支智慧燈柱作實地運作測試。

另外，資科辦和路政署會修復或更換智慧燈柱內被破壞的網絡設備、處理器和智能裝置，包括氣象感應器、Wi-Fi熱點、定位設備等。此外，當局表示，稍後將安排拆除區內其他智慧燈柱頂部的「冬甩」型外殼，之後改以外掛方式，在燈柱上安裝有關裝置，冀讓公眾了解原本在「冬甩」內的設備，增加透明度。

2023年中完成在全港安裝400支智慧燈柱試驗

文件指，整個試驗計劃原定於中環／金鐘、銅鑼灣／灣仔、尖沙咀及觀塘／啟德發展區等地區，安裝約共400支智慧燈柱，當中50支已於觀塘／啟德發展區安裝，資科辦和路政署正檢視餘下約350個擬安裝智慧燈柱的位置，期望2023年年中完成所有安裝工程。