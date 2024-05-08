免遣返聲請｜警去年拘745非華裔「行街紙」人士　旺角CCTV破劫案

本港社會上存有不少免遣返聲請人，保安局今日（8日）表示，去年拘捕745名持「行街紙」的非華裔人士，大部份為聲請人，逾半於西九龍犯案，被捕人主要涉及偽造文件及假錢、、打鬥、藏有攻擊性武器等，亦有不少涉及店舖盜竊和三合會罪行，而今年首三個月，被捕人數為151人。



保安局指出，警方已於旺角安裝15組閉路電視鏡頭，成功偵破1宗持「行街紙」的非華裔人士的行劫案，及1宗與三合會相關的管有仿製槍械案，預計今年年中安裝其餘600組鏡頭。



警方近年不時拘捕干犯刑事罪行的免遣返聲請人。（資料圖片）

保安局局長鄧炳強書面回覆立法會議員吳傑莊質詢，指獲擔保外釋而獲發「表格8」（俗稱「行街紙」）的非華裔人士，大部份為免遣返聲請人，去年因干犯刑事罪行被捕有745人，當局指，與2018年及2019年同期比較，分別減少147人及61人。

保安局指，警方拘捕獲擔保外釋而獲發「表格8」的非華裔人士，大部份為免遣返聲請人。（立法會文件）

今年首季拘151人 主要涉店舖盜竊

按分區統計，去年西九龍總區共拘捕386人，佔整體51%，其次為港島總區有150人，新界北總區有117人，新界南總區和東九龍總區分別有42人和41，水警總區有9人。

干犯罪行中，偽造文件及假錢、妨礙公安罪行、扒竊、在公眾地方行為不檢／打鬥及藏有攻擊性武器等有218人，店舖盜竊193人，與三合會有關涉及27人。

今年首季被捕人數為151人，逾半為西九龍總區有80人，港島總區有31人，新界北總區有24人，東九龍總區9人，新界南總區6人，水警總區1人；干犯罪行以店舖盜竊最多有47人，涉及三合會罪行有5人。

保安局指，警方拘捕獲擔保外釋而獲發「表格8」的非華裔人士，大部份為免遣返聲請人。（立法會文件）

2024年年中安裝其餘600組鏡頭

保安局指出，警方已開展在各區罪案較高及人流較多的位置安裝閉路電視，當中包括於4月初在旺角率先安裝作技術測試的15組鏡頭。

同月，警方成功偵破1宗涉及持「行街紙」的非華裔人士的行劫案，及1宗與三合會相關的管有仿製槍械案，並在案發後24小時內共拘捕4名疑犯，警務處會於2024年年中陸續於較多罪案地區開始安裝其餘600組鏡頭。

另外，當局已更新的遣送政策，至2024年3月底，入境處共遣送2401名聲請人離港，包括249名根據更新政策遣送，2023年的遣送數字，較2022年大幅上升63%。