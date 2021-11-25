懲教署斥《立場》抹黑智慧監獄　稱免遣返聲請人士集體違紀須打擊

網媒《立場新聞》近日有關「智慧監獄」的系列報道，指不少在青山灣入境事務中心（CIC）的羈留者，被轉移到懲教署管轄、「第一代智慧監獄」的大潭峽懲教所，提到羈留者需配戴「智慧手帶」，一舉一動會被全中心17鏡頭監控，被當成還押人士，失去應有權利。

懲教署今早（25日）發表聲明，譴責《立場新聞》借免遣返聲請人士對大潭峽懲教所的無理指控，「連日來借機大肆炒作，抹黑懲教署『智慧監獄』的管理模式」。懲教署強調，部份被羈留聲請人士漠視紀律，先後在6月和8月兩度集體違紀對抗管方，遂即時採用相應行動予以打擊，強調懲教人員會繼續嚴正執法，無懼任何抹黑指控，並會繼續將「智慧監獄」管理模式推展至其他懲教院所。



懲教署今早發聲明批評，《立場新聞》借免遣返聲請人士對大潭峽懲教所的無理指控，連日借機大肆炒作，抹黑懲教署「智慧監獄」管理模式，強調為保障社會治安不受破壞。懲教署續指，正根據相關法例於大潭峽懲教所監管干犯嚴重罪行、有治安風險、有機會潛逃或再犯罪的聲請人，確保這類人士不會對市民構成威脅。

懲教署指出，大潭峽懲教所今年5月底啟用後，部份聲請人漠視紀律，作出多次違紀行為，甚至先後在6月20日及8月19日，發生兩次集體違紀行為對抗管方，署方即時採取相應行動予以打擊，重申懲教人員會繼續緊守崗位，嚴正執法，絕不容許違法違紀行為，無懼任何抹黑指控。

懲教署強調，近年積極引入「智慧監獄」管理模式」，冀以科技提升院所保安水平、加強管理效率、保障在囚人士的健康狀況及改善在囚人士在院所內自我管理及更生能力。

當局又強調，大潭峽懲教所作為第一代「智慧監獄」，自開始運作以來，各系統運作正常，各方面亦達到預期效果，形容「各持份者亦受惠新模式」。對於有關媒體抹黑及妖魔化「智慧監獄」管理模式，誤導公眾，企圖影響懲教院所現代化的過程，予以嚴厲譴責，而懲教署亦會繼續按計劃繼續推展「智慧監獄」管理模式至其他懲教院所。