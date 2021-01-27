去年免遣返聲請覆核許可申請達1,879宗　司法機構增人手處理

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-01-27 16:03

本港現時積壓不少免遣返聲請案件，有立法會議員關注法律援助是否被濫用，及如何防止包攬訴訟。司法機構今日（27日）表示，截至去年9月底，有關免遣返聲請向原訟庭入禀的司法覆核許可申請有1,879宗，上訴庭民事上訴案有349宗，終審法院民事上訴許可申請有199宗。司法機構指出，沒有計劃為此而設立特別法庭，會適時增加司法人員人手。

司法機構今日（27日）書面回覆表示，截至去年9月底，有關免遣返聲請向原訟庭入禀的司法覆核許可申請有1,879宗。（資料圖片）

司法機構書面回覆民建聯立法會議員葛珮帆時指出，由2018至2020年（截至去年9月30日）與免遣返聲請有關的案件中，向原訟庭入禀的司法覆核許可申請分別有2,851宗、3,727宗及1,879宗；上訴法庭的民事上訴案件分別有393宗、351宗及349宗；終審法院的民事上訴許可申請分別有65宗、388宗及199宗。

2018 – 2020年與免遣返聲請有關的案件數量

2017至2019年批出相關法援比率僅4.6%

2017至2019年與免遣返聲請有關的法援申請及批出數目上，2017年接獲1,020宗批出32宗、2018年接獲1,500宗批出46宗，2019年接獲690宗批出71宗。司法機構認為，法援獲批比率甚低，比率為4.6%，只佔所有獲批法援民事案件的0.84%，即使申請人成功獲批法援，法援署仍會不時審視個案，確保受助人仍具充分理據繼續獲得法援，不再合資格者會取消其法援。

司法機構又指，在2017至2019年，律師或大律師每年處理與免遣返聲請有關的法援個案數目維持15至22宗左右，認為個別律師或大律師接辦過多免遣返聲請案件的情況並不存在。而在2019年，共有518名大律師和1 046名律師獲委派法援案件，當中年資達十年或以上的大律師及律師，分別佔約八成和八成半。法援署並不認為法援案件，包括免遣返聲請案件，出現過分集中由一小撮律師或大律師接辦的情況。

與免遣返聲請有關的法援申請

司法機構認為，適時增加司法人員人手，是最快速有效應付大量免遣返聲請相關案件的方法，因此沒有計劃為此而設立特別法庭、延長法庭的辦公時間或安排法庭於周六開庭應訊。