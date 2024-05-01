五月天演唱會取消｜5.1改期5.9　港人歌迷小紅書稱願對換近日門票

台灣天團五月天由昨晚（4月30日）起，在中環海濱七晚舉行演唱會，大批市民及旅客購票。繼首場臨完場前因大雨而腰斬後，今日（5月1日）再因暴雨導致部份舞台設施故障而宣布取消，持今日門票歌迷如不退票，可看5月9日的加開場，但當日內地並非假期。



不少內地旅客晚上於社交平台小紅書發帖，懇求好心人換票，隨後陸續有IP地址為香港的用戶留言，稱願意交換接下來數日的門票，助他們兌現「五月之緣」。而記者亦通知下午的受訪者，其中來自西安的周先生便表示會嘗試換票，並考慮明日再到香港買黃牛票︰「主要是不想讓自己失望。」



▼2024年5月1日 五月天演唱會宣布取消▼



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小紅書晚上陸續有港人留言願意交換門票

台灣天團五月天由昨晚起，在香港中環海濱舉辦戶外演唱會，首夜演出便遇到黃色暴雨警告。適逢五一黃金周，大批內地旅客原定專程來港兌現「五月之約」，惟山長水遠到達中環海濱，方得知今晚演唱會因昨夜的暴雨，以致部份舞台設施故障而取消，更一度引起混亂。

不過人間有暖，由於大會公布所有觀眾，可憑今晚門票觀看5月9日的場次，或申請無條件退票。但今年五一黃金周至5月5日結束，5月9日並非假期，不少買了今日門票的內地旅客於社交平台小紅書發帖，懇求好心人換票，隨後陸續有IP地址為香港的歌迷留言，稱願意交換接下來數日的門票，避免內地歌迷浪費交通或酒店費用。

內地客發帖求換票︰救救1號心碎的孩子

例如有IP地址為香港的帖文表示「心疼今天的wmls」（五迷老師、即五月天的粉絲），稱持有兩張5月5日、票價為1,580元的門票，可換取5月9日相同票價的門票。不久後便吸引數名內地歌迷留言請求換票。

亦有歌迷選擇直接發帖求換票，例如有帖文表示「救救1號心碎的孩子」，希望可換取5月3日或4日任意一張門票，可在香港或深圳面交。不久後便有IP地址為香港的歌迷稱願意換票。

亦有歌迷以幽默的方式求換票︰「孩子第一次出這麼遠的門，我借了我們村長家的牛車，翻山越嶺騎牛走了十幾天到深圳，又遠渡到香港，走到門口告訴我演唱會改期9號了？」同樣獲得IP地址為香港的歌迷回應，稱可換取5月5日的門票。

來自西安的周先生晚上表示考慮購買黃牛票︰「主要是不想讓自己失望。」（夏家朗攝）

西安旅客考慮購買黃牛票︰主要是不想讓自己失望

《香港01》今午曾在會場外訪問內地旅客，其中來自西安的周先生，受惠於剛擴大的自由行計劃，首次來港觀看五月天演唱會，卻因近日天氣不穩，所預訂的航班取消，昨日便乘坐高鐵到深圳，今早才抵達香港。

周先生當時得知消息的一刻表示心情難受，「天決定，人沒有辦法。」他並打算立即返回深圳下榻，繼續餘下的廣州及廈門等行程。

同日晚上記者再聯絡周先生，告知可在小紅書上找人換取門票。他表示會再作嘗試，「先看看有沒有換的，明天再去中環看看有沒有黃牛，可以的話買黃牛也行，主要是不想讓自己失望。」