Little Frog｜勞工處刑事調查欠薪投訴　積金局證補習社欠MPF供款

連鎖英語補習學校Little Frog Learning Centre 懷疑結業。勞工處今日（9日）稱已接獲部份員工求助，正積極跟進，並已提醒僱主須按《僱傭條例》及合約條款處理僱員的僱傭補償事宜，而該處較早前接獲一宗相關欠薪投訴，已展開刑事調查。



積金局回覆查詢表示，Little Frog有5間分店，每間均有不同有限公司營運。積金局指，Little Frog未有為 6 名員工繳交今年3月強積金供款及附加費 , 涉款約1.3萬元，局方會代受影響僱員追討拖欠的供款及附加費。



連鎖英語補習學校Little Frog Learning Centre 懷疑結業，有分店暫停營業。(歐嘉樂攝)

勞工處稱，已接獲部份Little Frog員工求助，正積極跟進，並已提醒僱主須按《僱傭條例》及合約條款處理僱員的僱傭補償事宜。另外，勞工處較早前亦接獲一宗相關欠薪投訴，已展開刑事調查。

勞工處提醒受影響僱員如對其僱傭權益有疑問或懷疑法定權益受損，可到勞工處勞資關係科各分區辦事處查詢或透過本處投訴熱線（2815 2200）作出舉報。

積金局表示，如Little Frog 最終因資不抵債而被清盤，積金局會代表受影響僱員向清盤人或破產管理主任提出債權證明，以便討回拖欠的供款及附加費。

積金局至今未有接獲員工投訴，而該公司今年4月的供款會於明日（10日）到期，如發現有拖欠供款情況，局方會一併跟進。

積金局表示，高度重視僱主拖欠強積金供款的情況，呼籲若有員工懷疑僱主未有為他們安排參加強積金計劃，或出現拖欠強積金供款情況，應立即致電或電郵積金局熱線。