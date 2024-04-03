補習社翹英教育清盤聆訊 未有代表出席 被頒令清盤
撰文：凌子淇
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補習社翹英教育（Brilliant Education）去年宣布全線結業，大批家長要求退還學費，有債權人入稟要求翹英清盤。其中一宗清盤案件聆訊今（3日）於高等法院進行，翹英未有派代表到庭應訊，聆案官梁文亮下令翹英兩間公司清盤。
呈請人為Kostiuchyk Nadiia，被呈請清盤的為翹英教育(香港)有限公司及翹英教育有限公司。
翻查資料，翹英原有5間分校，去年7月突然宣布「完成歷史任務」全線結業，大批家長表示交學費後遭拖糧，領展亦曾入稟追討何文田分校舖位租金。海關同年8月拘捕該公司董事，涉嫌於預售課程時作出不當地接受付款的營業行為。
案件編號：HCCW 53-54/2024
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