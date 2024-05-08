英語補習學校Little Frog疑全線結業　教育局：正按機制嚴肅跟進

連鎖英語補習學校Little Frog近日傳出全線結業，有區議員昨日（7日）收到有家長求助，指補習社通知家長因內部調整而需要暫時停運至另行通知，並指可安排退款，惟自發出相關訊息後則再聯系不上補習社。該補習社目前有5間校舍，現時受影響的家長現時已經成立WhatsApp群組，當中有逾800人加入。



教育局今晚（8日）回覆查詢時指，局方已知悉事件，並即時聯絡學校了解有關情況，現正按機制嚴肅跟進。教育局收到個別家長的求助，會繼續與學校保持緊密聯繫，嚴肅提醒其為受影響學生及家長提供適切的協助和支援。



海關亦表示，已接獲相關舉報，現正作出跟進，如發現違反《條例》的情况，會採取適當的執法行動。



英語補習學校Little Frog疑全線結業。（資料圖片）

英語補習學校Little Frog傳出全線結業，指補習社早前突通知家長，因內部調整而需要暫時停運至另行通知，並提出兩個方案，分別為退款及等候補習社重開後再上課程。不過，家長其後向補習社追問相關事件時，則再聯系不上補習社。

有網上圖片可見，Little Frog在天水圍天一分店及嘉湖商場分店均關門未有營業。現時受影響的家長現時已經成立Whatsapp群組，當中有逾800人加入。協助苦主的元朗區議員司徒駿軒指，受影響的家長平均已繳付1,500元至5，000元不等的學費，「亦有聽到有比到8000元」，其均擔心若機構倒閉將未能獲款項退回。他補充，有家長反映，涉案中心的外籍老師在事發後曾經聯絡家長，質疑其職員早已知道中心結業一事。

根據Little Frog的官方Facebook介紹，該公司為2歲半至12歲學童提供課外英語課程，由專業外籍老師以小班模式教授，以互動且有趣的教學方式，提供輕鬆愉快的全英語學習環境，靈活運用所得所學。該中心共有5間校舍，當中天水圍和將軍澳分別有兩間、元朗就有一間。

元朗區議員司徒駿軒質疑，補習社職員早已知道中心結業一事。（司徒駿軒Facebook）

教育局回覆查詢時指，有關教育機構有七所已按《教育條例》註冊提供非正規課程的私立學校，分別位於元朗及將軍澳。教育局已知悉事件，並即時聯絡學校了解有關情況，現正按機制嚴肅跟進。教育局收到個別家長的求助，會繼續與學校保持緊密聯繫，嚴肅提醒其為受影響學生及家長提供適切的協助和支援。

教育局亦提醒，市民報讀私立學校課程時，應了解有關機構是否已經根據法例註冊、繳費詳情、課程資料和學習環境等。家長亦應注意自己的應有權益，包括應按月繳交學費，以及應保留費用收據，在有需要時作為要求校方退回課程費用的依據。

海關回覆表示，已接獲相關舉報，現正作出跟進，如發現違反《條例》的情况，會採取適當的執法行動。

根據《商品說明條例》，任何商戶在接受付款時，意圖不供應有關服務或意圖供應與有關服務有重大分別的服務，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關服務，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

海關在處理懷疑涉及違反《條例》的個案時，需要考慮個別事件的實際情況及相關證據，才能判斷該個案是否有抵觸《條例》。惟每一宗個案的情況皆有其獨特性，不能一概而論。