Little Frog｜向家長稱會退款復課　有分店2月起遭領展追租約15萬

連鎖英語補習社「Little Frog」懷疑全線停業，補習社今日（9日）以短訊通知家長，稱明日起將安排退款，期望於暑假前復課。不過，有份協助苦主的實政圓桌地區總幹事莊豪鋒指，接獲5至6位老師求助，至今被拖糧兩個月，亦未曾接獲復課通知，質疑補習社只是採取拖延策略。



翻查資料，Little Frog位於將軍澳南豐廣場的分店，自2月起被領展入稟追討租金，涉款14.8萬元。



連鎖英語補習學校Little Frog近日傳出全線結業。（歐嘉樂攝）

分店貼告示稱因內部問題 暫時停業兩周

受影響家長近日成立Whatsapp群組追討學費和補堂安排，至今有約800人加入。有家長於群組中表示，收到Little Frog以短訊通知，稱由於中心內部出現問題，故近日開始停課，並聲稱由明日（10日）起，按學生學號，透過網上轉帳，退還5月份未上課的欠款，並將提供轉賬及退款收據以供核實。補習社於訊息指，正盡最大努力在暑假前恢復上課，但會先處理退款事宜，以解決不必要的誤會。

另外，Little Frog有分店於昨日（8日）貼出告示，稱「由於中心內部問題有待處理」，由當日起需暫時停業兩周，又指家長有任何查詢，可以whatsapp短訊形式留言，會盡快回覆。

翻查資料，目前Little Frog 於將軍澳、元朗及天水圍設有7間分店。翻查資料，天水圍等多間分店的董事為吳子鵬和鄭俊業。另外，領展於今年2月和4月，向位於將軍澳南豐廣場的分店入稟追討租金，涉款14.8萬元。

實政圓桌地區總幹事莊豪鋒表示，今日中午曾前往該中心元朗分址，發現貼出告示交代退款事宜。（受訪者莊豪鋒提供）

實政圓桌地區總幹事：老師被拖糧兩個月 至今未接獲復課消息

有份協助苦主的實政圓桌地區總幹事莊豪鋒表示，今日中午曾前往補習社元朗分址，發現貼出告示交代退款事宜，但質疑補習社只是拖延問題。他解釋，有多位Little Frog的老師向他表示，並無收到來自補習社任何有關重開中心或復課的安排通知，如補習社計劃復課，事前理應通知老師相關安排。

莊豪鋒又表示，有家長已就事件報警，並向海關及消委會投訴，亦已向警方提供學費交易記錄，及中心推廣課程的對話記錄。他透露，目前已接觸十多位受影響的家長，大部分遭拖欠學費由800元至3000元，其中有一名育有兩名子女的家長則遭拖欠8,000元左右。

另外，他稱有五至六名補習社老師曾向他求助，並指自三月起被拖欠兩個月薪金，又聽聞遭欠薪的老師約有50名以上，部分老師已經離職。他引述有老師透露，補習社負責人曾於大約兩個月前指會延後發工資時間及提供補償，但至今未有下文。

元朗區議員司徒駿軒表示，有家長今早收到有關退款信息，但部分人對於內容存懷疑態度，他們亦處於被動位置，只能繼續留意明日事件的進展。