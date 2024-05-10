地建會訪深圳比亞迪試乘「雲巴」　促制定啟德發展區運輸設施方案

為推動低碳、可持續性的城市發展模式，香港地產建設商會成員昨日（9日）到深圳比亞迪總部，試乘比亞迪自行研發的無人駕駛電動高架列車「雲巴」，了解內地綠色智能運輸系統發展，及如何將技術引進香港。地建會指出，隨着啟德發展區內工作和居住的人口增加，希望政府考慮各種可行方案，從速制定運輸設施方案和興建時間表。



訪問團一行27人先到訪深圳坪山區，試乘於已當地通車一年半的「雲巴」，之後前往比亞迪總部。訪問團領隊、執委會主席梁志堅在試乘後表示，雲巴在安靜度、平穩性、舒適度均有優秀表現，建造和營運成本亦具有競爭力，相信可滿足城市發展對便捷集體運輸系統需求。

梁志堅又稱，啟德是香港矚目的新發展區，為商業、住宅、旅遊景點和娛樂設施提供發展空間，快捷、便利的交通設施對啟德未來發展非常重要。隨着區內工作和居住的人口不斷增加，開展集體運輸系統方案迫在眉睫。政府於去年施政報告提出，建造東九龍、啟德的智慧綠色集體運輸系統，以連接東九龍及啟德的商住發展、旅遊、文娛及康體設施。

香港地產建設商會訪問團5月9日到訪深圳比亞迪總部，並試坐由比亞迪自行研發的無人駕駛電動高架列車「雲巴」。

商會希望，政府考慮各種可行運輸系統方案，從速為啟德發展區制定運輸設施方案和時間表，從而支持該區各種經濟與商業活動、郵輪碼頭，以及其他旅遊設施更蓬勃發展，亦促進啟德發展區與觀塘，以至整個東九龍區的交通運輸網絡緊密融合，發揮東九龍作為香港第二個CBD經濟潛力。