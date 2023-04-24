雲巴、智軌是什麼？顏汶羽分享第一身經驗　促九東引內地捷運系統

政府約10年前提出興建東九龍線，直至去年決定不用重鐵，改為「高架無軌捷運系統」形式發展。然而，香港從未發展過同類運輸系統，多個政黨近期頻頻北上「取經」，參考內地經驗，並建議引入香港。民建聯立法會議員顏汶羽早前親身體驗深圳比亞迪總部的「雲巴」，即一款高架軌道純電自動列車；又到湖南省株洲市乘坐由中國中車研發的「智軌」，為一款無實體軌道的純電自動列車，可以於公路上行走。

顏汶羽表示，據其了解，政府之前就東九龍線捷運系統展開研究時，曾經研究「智軌」方案；至於「雲巴」在多個政黨提出後，政府亦曾研究了解。他表示，由於政府最初是提出「高架無軌捷運系統」，但由於「雲巴」需要軌道，未知政府最後會否考慮。不過他亦強調，「雲巴」相對於「智軌」，其高架橋躉更輕巧，或更易配合東九龍的狹窄環境。

問到整體上何者較優勝，顏認為舒適度、成本、興建時間其實都相若，最重要是政府願意於東九龍線率先引入全新的捷運系統，之後再於啟德興建，強調：「（啟德）CBD2（第二個核心商業區）嘅成敗係單軌列車」。



民建聯立法會議員顏汶羽日前接受專訪，分享乘坐「雲巴」及「智軌」的體驗。（黃偉倫攝）

「高架無軌捷運系統」料上半年完成可行性研究

政府於《鐵路發展策略2014》提出興建東九龍線，至今已幾乎10年。根據政府最新說法，其走線全長約四公里，由寶達、經秀茂坪、順安、順利、彩雲接連港鐵彩虹站，由於地勢起伏，重鐵的爬升能力又有限，故改為採用「高架無軌捷運系統」形式發展，預計今年上半年完成技術可行性研究。

《鐵路發展策略2014》提出的東九龍線，但經研究後政府認為不可行，改為由寶達、經秀茂坪、順安、順利、彩雲接連港鐵彩虹站。（文件截圖）

「雲巴」由比亞迪研發 重慶應用

顏汶羽日前接受《香港01》專訪，分享乘坐「雲巴」及「智軌」的體驗。「雲巴」由比亞迪研發，除了於深圳比亞迪總部使用，亦於重慶市璧山區應用。顏汶羽透露，「雲巴」屬無人駕駛、以電力推動的捷運系統，每卡可載約70人，可增至八卡，即載560人，最密兩分鐘一班，其爬坡能力最高可達每100米爬12米，最高時速80公里。

▼顏汶羽試坐「雲巴」▼



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至於「智軌」，由中國中車旗下的中車株洲電力機車研究所研發，現時於湖南省株洲市使用。顏汶羽指，「智軌」同樣以電力推動，亦是無人駕駛，但毋須實體軌道，列車依從地上的白色虛線，便會自動感應，沿着虛線於幹道上行走。他續指，內地的「智軌」會與其他汽車共用道路，但可能會另劃專線。

「智軌」曾於哈爾濱、卡塔爾試驗

問及相關技術是否可適於惡劣天氣，他表示「智軌」曾於哈爾濱的零下嚴寒天氣，以及卡塔爾高達攝氏60度的酷熱天氣應用，相信沒有問題。另外，「智軌」可以三至五卡車，每卡可載100人，即最多約500多名乘客；其爬坡能力最高可達每100米爬10米，最高時速70公里。

▼顏汶羽試坐「智軌」▼



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成本方面，他表示兩者都較重鐵便宜，根據內地估算造價，「雲巴」每公里連同高架天橋軌道，成本每公里約一億人民幣；「智軌」則每公里5,000萬人民幣，但不包括高架天橋。他解釋，內地的「智軌」都是在道路上行駛，未曾試過另建高架天橋應用，但對方指其實亦可興建天橋行走，技術上相同。他估計，在連同天橋後，兩者成本相若，但強調只是以內地標準的造價，香港建造時有不同。

至於舒適度，顏表示，「雲巴」感覺上更似地鐵；「智軌」的環境似高鐵，認為兩者舒適度相若，不過「智軌」的車身更寬闊。

「雲巴」較輕巧適合狹窄環境

何者較為優秀呢？顏汶羽表示，兩者始終難以完全直接比較，最重要是政府確實願意採用新的捷運系統，形容為「交通政策大突破」。不過他亦指，由於東九龍線沿線現有道路狹窄，相比之下「雲巴」有一項優勢，就是車身、軌道較窄，因此天橋可能只需3至4米闊，內地最幼的相關柱躉更只是1.5米，「兩座大廈中間穿過都得」。

相反，顏表示「智軌」預計橋面較闊，橋躉可能闊約13米，成為一大隱憂，未知是否完全合適東九龍。他又指，去年底政府展開研究時，便有研究「智軌」；但「雲巴」則是近月由政黨提出後，政府才加以研究。然而，他亦提到「雲巴」有一隱憂，便是政府最初提出的前設為「無軌」捷運，但「雲巴」本身設有軌道，未知會否成為其「落選」原因。

李家超日前於大灣區考察期間，試坐「雲巴」。（李家超Facebook圖片）

不過，近日特首李家超考察大灣區時，都曾經到比亞迪總部，更曾試坐「雲巴」。他形容，「雲巴」如空中版的輕鐵，並指當局對引入相關綠色智能集體運輸系統，持開放態度。

顏汶羽促政府於啟德建捷運

顏汶羽表示，根據內地標準，兩者都可以於約一年內完成，但始終香港情況不同，即使政府拍板興建，都難料何時落成。他建議，在完成研究、拍板推展後，便應著手將系統推展於啟德建設，強調：「CBD2（第二個核心商業區）嘅成敗係單軌列車」。

他續指，當年政府放棄於啟德興建單軌，主要是技術上的限制，以及成本效益。然而，不論「雲巴」及「智軌」，其實都可克服當年困難，是引入捷運系統的新契機；而且兩者的成本都較便宜，可能於100億內完成，解決當年兩大問題。他又稱，啟德多平地，又未完成發展，更加有條件、更容易興建新捷運系統；假如採用「智軌」，甚至可以毋須建高架橋，直接於公路上行走，希望政府盡快重新考慮於啟德設捷運系統。