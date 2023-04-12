九龍東發展｜民建聯倡建雲巴或智軌　橫跨啟德慈雲山安達臣設24站

政府早年提出「起動九龍東」，銳意發展九龍東，民建聯今日（12日）召開記者會，指預期九龍中及九龍東將成為新策略性商住區域，惟該區一直飽受交通擠塞，建議興建新集體運輸系統，例如巴士快速交通系統（BRT）、內地的雲巴或智軌。



民建聯提出興建兩條走線，其一是在政府建議的彩虹東至寶達的東九龍線以外，再考慮新設一個位於鑽石山的車站，與現有鑽石山站連接；並再增設11個車站，包括慈雲山、秀茂坪，並以安達臣為總站。



民建聯亦建議增設另一支線，與現有港鐵啟德站接駁、東向麗晶花園、 九龍灣商貿區站、觀塘碼頭、茶果嶺道，然後與現有油塘站接駁，再往藍田北，繼而接駁至寶達。各線共計24個站點。



民建聯表示，啟德將有大型公共屋苑、多項大型設施，包括水上活動中心及體育園設施等陸逐完成興建，料湧現大量人流及車流，質疑政府現有方案，未必能應交通需求；而且啟德新區與黃大仙缺乏連接性集體運輸系統規劃，接駁巴士及小巴經常現人龍，反映現有交通工具供不應求。

該黨提出參考內地做法，興建新的集體運輸系統，例如巴士快速交通系統（BRT）、雲巴或智軌，改善九龍中、東交通網絡，配合未來發展。

走線橫跨慈雲山至安達臣

走線方面，民建聯認為必須以服務最多居民為最大考慮，並連接現有港鐵的觀塘線、屯馬線，及將軍澳線。第一，除了政府建議的彩虹東至寶達的東九龍線走線，亦應考慮新設一個位於鑽石山的車站，以地下通道與現有的港鐵鑽石山站連接，然後運輸系統再設多個新站，包括慈雲山、學校村、富山、 鑽石山、彩虹東、彩雲、順天、秀茂坪、寶達、馬油塘，並以安達臣為總站。

支線接駁觀塘及啟德

其次，運輸系統應設另一支線，服務觀塘至啟德一帶。該黨建議，與現有啟德站接駁，東向麗晶花園、 啟祥道、九龍灣商貿區站、海濱道、觀塘碼頭站、茶果嶺道，與現行觀塘線油塘站接駁後，再往藍田北，繼而接駁至寶達。

另外，啟德站以西的方向，加設體育館站、都會公園、跑道休閑區、郵輪碼頭等站點。該黨又建議，可建造天橋接駁郵輪碼頭站及觀塘碼頭站，其中天橋可容納行人、單車及集體運輸系統。

民建聯主席李慧琼表示，沿線都有不少居民，例如安達臣、藍田一帶都陸續有人居住。至於啟德方面，日後體育園啟用後會帶旺人流，政府要思考如何解決；郵輪碼頭現有交通接駁更不理想，故需要興建集體運輸系統。

未決定採用哪款系統

民建聯立法會議員顏汶羽表示，走線雖涉及不少站點，但以雲巴為1例，每卡車可載70人，最多8卡，即每列可載500多人，最密班次為2分鐘一班，相信可應付乘客量。

至於採用哪一款集體運輸系統，顏汶羽表示現時未有取態，該黨之後會諮詢市民、專家意見。他又指，相關系統比傳統鐵路的興建時間為短，而且成本亦較便宜，未擔心融資問題。