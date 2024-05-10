補習社Little Frog疑結業　職員遭欠薪兩個月　有分店家長獲退款

連鎖英語補習社Little Frog 近日傳出全線結業消息，屯門區分區委員會莊豪鋒今日接受電台訪問時表示，由星期二開始接到家長求助，至今接到數10個家長求助個案，最大宗個案涉款8000多元，另亦收到約8個職員求助個案，遭拖欠兩個月薪金。他指，已協助受影響家長報警，另有少數家長獲補習社退款，不過，非如補習社昨日所指，按學號發放，質疑無特別機制處理退款。



英語補習學校Little Frog疑全線結業。（資料圖片）

星期二始接到家長求助 最大宗個案涉款8000多元

連鎖英語補習社Little Frog 近日傳出全線結業消息，莊豪鋒在電台節目表示，由星期二開始接到家長求助，至今接到數10個家長求助個案，最大宗個案涉款8000多元，該家長為2個小朋友報讀數十堂畫畫班，已協助部分家長報警處理。

補習社昨日家長發短訊通知，稱今日起會按學號發放退款，並盡力於暑假前復課。他表示，有2至3位將軍澳分店家長獲退款，其中一位學生的學號約為1900，但學號較前的家長仍未收到退款通知，認為補習社沒有特別機制處理退款，「上過電視，接受過訪問就會快啲。」

屯門區分區委員會莊豪鋒表示，由星期二開始接到家長求助，至今接到數10個家長求助個案，最大宗個案汲款8000多元。（黃浩謙攝）

補習社拖欠職員兩個月人工

受影響職員方面，莊豪鋒表示，收到約7至8位老師求助，他們均為非華語人士，已協助他們到勞工處求助。他表示，補習社已拖欠職員兩個月薪金。

他提到，事件有跡可尋，補習社已數月沒有為員工供強積金，亦有家長反映，這段時間有老師不時請假。他建議政府，要求補習社主動每月提交供強積金供款的文件，以避免同類事情再發生。

補習社本月1日突通知家長 稱裝修暫停業

家長王小姐表示，小朋友已在Little Frog 補習約三年，現被拖欠學費800多元。她表示，如往常一樣，補習社大約在月中提醒學長交學費，但突然通知在本月1日需要裝修而停業，「有預感好唔妥」。她指，將軍澳分店最早停業，已知有2至3位家長獲退款。

家長Lily表示，小朋友在天水圍分店上堂，現時被補習社欠款3906元。她指，星期二從其他家長得知補習社會關門，於是到天水圍分店查詢，當時職員回覆稱， 「無收到通知。」 同日晚上，她即收到補習社通知「關門」，可以獲補堂或退款。她指，「無希望諗住補堂」 ，希望可以獲退款，再報其他補習班。