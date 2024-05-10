北角茶餐廳收額外手續費　八達通列明禁止　茶記最終停八達通支付

八達通為港人常用電子支付工具之一，位於北角一間茶餐廳早前標明食客如以八達通付款，便收取相應手續費，若高於70元另收1.5%。《香港01》日前到現場觀察，發現該店已取消八達通付款，職員以負責人不在場為由沒回應事件。



八達通最新回應指，根據所簽訂的開戶協議，商戶不能額外收取手續費，而八達通在5月8日上午與涉事商戶溝通後，該商戶已同意停止收取額外費用。



有網民發現北角有茶餐廳標明食客如以八達通支付，便會向其收取相應手續費。（FB圖片）

八達通付款高於70元另收1.5%手續費

Facebook群組流傳一張照片，稱該餐廳另收手續費，該店在門外貼出告示，若食客用八達通付款，將按金額收取手續費，少於70元收1元，多於70元便收總單價的1.5%。即食客若埋單70元，便將會被另外收取1.05元，剛好略多於1元。

店方告示：5月1日起取消八達通支付

記者日前到茶餐廳觀察，發現該店已貼上告示稱，「由5月1日起已取消八達通支付」及「停收八達通」，向職員查詢手續費相關問題時，獲回應指「老闆唔喺度，唔回應事件。」

翻查資料，若撇除八達通提供的優惠，八達通一般向零售商戶收取1.5%手續費。而涉事商戶違反開戶協議，另外向食客收取的手續費同樣為1.5%。

八達通稱據開戶協議 商戶只可收取貨品的實際價錢

八達通回應《香港01》指，一直致力支援中小商戶，推出優惠以減輕商戶的營運壓力。新申請使用商用版八達通App的商戶，由開戶起計，可獲豁免首6個月銀行轉賬費用。另外的士司機可獲豁免銀行轉賬費用直至2025年12月31日。

八達通並提醒所有商戶要遵守開戶協議，根據所簽訂的開戶協議，商戶只可收取貨品的實際價錢，不能收取額外費用，包括手續費等。八達通並指，在5月8日上午與涉事商戶溝通後，該商戶已同意停止收取額外費用。