屯馬綫洪水橋站｜港鐵稱僅收車後黃金兩小時施工　有信心如期完工

造價高達41億元的港鐵屯馬綫洪水橋站項目，現正進行前期工程，今年內會正式動工，預計2030年落成。港鐵表示，洪水橋站是首個在現有高架橋上再興建高架月台及地面站，現時正移除約140塊護牆組件，再進行車站建造及裝嵌工程，但因每周只有兩三天、共4至6小時可施工，形容時間緊迫，有信心如期在2030年完工。港鐵又稱多個工程項目今年進入關鍵工序，會陸續在2027至2034年落成。



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屯馬綫洪水橋站為現有天水圍站及兆康站中間新設的車站，該站不涉興建新路段，但要在現有運行中的鐵路高架天橋兩邊，新增洪水橋站高架月台，以及相關地面車站建築。車站落成後，乘客由洪水橋往返天水圍站或兆康站，可由原來路面交通工具所須的20至25分鐘，縮減至約4分鐘。

港鐵項目經理—屯門南延綫及洪水橋站林偉德表示，目前洪水橋站正進行前期工程，預料正式工程會在今年內開展。他稱現時需要移除正行車的高架橋護牆，以便日後興建月台，兩側護牆合共有140件、總重量達350噸，但由於須配合屯馬綫日常營運及維修，故每周只有兩三晚「黃金兩小時」可供施工，即每星期只有4至6小時，故時間上是一大挑戰。

洪水橋站工地目前在高架橋上，搭建了約10米高、闊17米的工作台，工人會先固定即將移除護牆，再設隔音屏障，之後利用切割機切開護牆，並吊走護牆。林偉德稱，每晚時間緊湊，只能做一個工序，現時會用第一個工作晚上切割一個護牆，第二日再切一個，第三日安排吊運兩個護牆離開。

他說，雖然工地目前暫離民居有一段距離，但團隊仍在市面上物色較靜及有效率的切割機，減少噪音，吊走的護牆也會安排切成碎石再使用。他又稱團隊事先已計算移除護牆後的風速、穩定性及行車震動等，確保行車安全，料不會受天雨打風影響。

此外，港鐵目前有多項工程進行中，項目及工程拓展總監鄧輝豪表示，包括洪水橋站移除護牆在內，5個項目今年會有關鍵工程需進行，其餘包括小蠔灣站電纜遷移及樁柱工程、東涌綫延綫道岔安裝改道及隧道鑽挖工程、東鐵綫古洞站大型挖掘工程，以久屯門南延綫屯門河樁柱及地基工程。

他表示，多個項目涉在現有鐵路系統上施工，工程更有複雜性及難度，團隊會提早部署及規劃，審慎風險管理等，預計全部項目會在2027至2034年內按時陸續落成，並會以不影響現有鐵路服務為前提，也會嚴格監控成本。