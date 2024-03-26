行會批准展開洪水橋站工程　料今年動工　2030年竣工

政府今午（26日）公佈，行政長官李家超與行政會議根據《鐵路條例》，批准展開洪水橋的鐵路車站（洪水橋站）項目。項目預計今年動工，2030年完成。屆時洪水橋站將成屯馬線天水圍站至兆康站之間中途站，主要服務未來位於北部都會區西面的洪水橋／厦村新發展區。



洪水橋站建成後的屯馬線（港鐵網站截圖）

政府發言人指，洪水橋站為鄰近居民提供多一種出行選擇。現時繁忙時段由洪水橋／厦村新發展區，以路面交通工具往返天水圍站或兆康站需時約20至25分鐘。而在新站啓用後，以鐵路行走相同路程，所需時間預計將縮減至約4分鐘。

洪水橋（資料圖片／鄭子峰攝）

發言人又指，過去數年政府和港鐵公司透過多種方式和渠道，持續就洪水橋站項目向地區持份者，包括相關區議員、鄉事委員會委員及當區居民等作介紹及交流意見。其間，不少居民表示期盼洪水橋站項目盡早落實。

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洪水橋站方案在2023年2月24日刊憲，當時政府與港鐵公司，有仔細檢視反對意見，並與反對者解釋鐵路計劃和回應關注。此外，政府亦已將未撤回的反對意見提交行政會議考慮。

政府續指，推展洪水橋站項目時，港鐵公司將繼續與相關的持份者保持緊密溝通。此外，港鐵公司亦須遵守由環境保護署署長發出的環境許可證上所載列的條件，把對環境造成的滋擾減低至可接受水平。