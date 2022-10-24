屯馬線洪水橋站初步設計大致完成　正草擬刊憲文件　冀2030年竣工

去年中行政會議決定邀請港鐵開展屯馬線加建洪水橋站的詳細規劃及設計。路政署鐵路拓展處及港鐵提交的區議會文件表示，洪水橋站的初步設計已大致完成，港鐵及相關政府部門現正草擬鐵路方案的刊憲文件，港鐵預計於今年第四季，向環保署提交有關環評申請，並料2023年上半年刊憲，目標2030年竣工。



洪水橋站建成後的屯馬線（港鐵網站截圖）

洪水橋站是《鐵路發展策略 2014》建議的其中一個鐵路項目，於現有的天水圍站及兆康站之間，加設洪水橋站。該站落成後，洪水橋／厦村新發展區的居民由原本需20至25分鐘前往天水圍及兆康，可縮短為4分鐘。

文件指，洪水橋站為兩層高的地面車站，地面層為車站大堂，上層則為候車月台，將設布多個出入口，配合該區的基建發展，包括於附近設公共運輸交匯處，以及環保運輸服務系統。

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另外，由於洪水橋站於現有屯馬線的高架橋兩側增建車站結構，故需探討不同建造方法，以減低對屯馬線日常運作的影響。文件指，會在可行下採用裝配式設計（DfMA）及組裝合成等方式，並在合適情況下應用預制組件施工。

明年上半年刊憲 目標2030年竣工

文件透露，洪水橋站的初步設計已大致完成，港鐵正與相關政府部門，草擬鐵路方案的刊憲文件。另外，港鐵亦已委託顧問公司，就項目的建造工程，以及日後的營運展開環境評估工作，預計今年第四季，按顧問建議，提交有關環評申請予環保署審批。文件續指，項目預計2023年上半刊憲，主體工程料約2024年展開，目標於2030年竣工。

翻查資料，港鐵已批出項目的設計顧問合約予澳昱冠—科進聯營，將會制定工程設計、擬備建造時間表、成本估算等。