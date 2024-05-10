粉嶺高球場覆核案｜球會稱未考慮計劃造成噪音　或令球手未能集中

政府收回粉嶺哥爾夫球場，並計劃將其中9.5公頃土地用作興建公屋。球會則提出司法覆核，挑戰環保署批准環評報告的決定，案件今（10日）在高等法院續審。球會的律師指，環評報告有多項錯漏，不符法例的要求，又舉例指，打哥球需安靜的環境，球手要集中精神，不受噪音滋擾，惟報告未有考慮此因素，報告中未有列出球場會受計劃產生的噪音影響。



申請方為香港哥爾夫球會，建議答辯人則是環保署署長，土木工程拓展署則被列作有利害關係方。

香港哥爾夫球會會長郭永亮。(朱棨新攝)

律師指環評報告有多項錯漏

代表球會的律師今繼續陳詞，指按法例規定，報告需符合技術備忘錄和研究概要的要求，但環評報告有多項錯漏，不符要求。

就報告內指，發現球場內有38種飛蛾，惟球會指其調查顯示該處有至少729種飛蛾，質疑環評調查方法出錯，低估球場的生物多樣性。

未考慮噪音滋擾因素

此外，球會質疑報告未有考慮球場受計劃產生的噪音影響，強調打哥球需要安靜環境，球手打哥球時要集中精神，不受噪音滋擾，惟土拓署提交的報告，未有考慮此因素。

律師續指，土拓署提交環評報告後，再補交附加資料，當中包括評估興建樓宇，對樹木被遮擋陽光的影響，惟公眾未能就附加資料提交意見。

案件編號：HCAL1258/2023