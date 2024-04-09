粉嶺高球場｜李家超：按部就班處理收地　高爾夫球巡迴賽沒受影響

政府去年收回32公頃粉嶺高爾夫球場「舊場」予公眾使用，並維持收回舊場約9.5公頃用地建屋的計劃。香港哥爾夫球會對政府維持收地感到可惜，將來難以舉辦大型國際賽事，希望政府重新考慮是否收地。李家超今天（9日）出席行政會議前，被問到會否重新考慮粉嶺高球場佈局，他說政府立場清晰，球場活動沒有受收地影響，相信可以繼續辦好大型高爾夫球活動，政府正按部就班處理收地事宜。



「LIV Golf 2024香港站」3月8日首日在粉嶺高球場比賽情況。（倪清江攝）

哥爾夫球會：粉嶺高球場收地後難辦國際賽 昐重新考慮

政府去年收回粉嶺高球場32公頃土地，部分土地上月借出予「LIV Golf 2024香港站」之用，香港哥爾夫球會指賽事吸引逾30個國家及地區觀眾來港，知名球手在社交媒體宣傳香港，經濟效益大，擔心球場範圍縮小，將來難以舉辦大型國際賽事，希望政府重新考慮是否收地。

4月9日，行政長官李家超在行政會議開會前見記者。（盧翊銘攝）

李家超：「LIV Golf」沒有受政府收地影響

李家超今天（9日）出席行政會議前，被問到高球會對政府收回粉嶺高球場32公頃土地感到可惜，政府會否重新考慮該處佈局，以及如何看待上月初高球場舉辦「LIV Golf 2024香港站」對香港帶來的經濟效益。

李家超表示，政府對收回粉嶺高球場土地很早已經有決定和做法，高球會雖然交還32公頃土地予政府，但當有大型賽事，政府都會配合高球會借用該地，並會給予充足時間安排。李家超恭賀「LIV Golf 2024香港站」早前在粉嶺高爾夫球場成功舉辦，稱政府收回的32公頃土地，都有提供予主辦單位作為後勤、支援設施，過程順暢。李家超認為「LIV Golf」活動沒有受政府收回的球場土地影響，相信可以繼續辦好大型高爾夫球活動。

4月9日，行政長官李家超在行政會議開會前見記者。（盧翊銘攝）

重新考慮粉嶺高球場佈局？ 李家超：按部就班處理收地

李家超又指，特區都支持運動發展，故有協助「LIV Golf」活動舉辦，政府立場清晰，32公頃土地原本用作興建1.2萬個公屋單位，但因為環評受到挑戰，決定再研究減低建屋密度，房屋單位一定會減少，加上球會提出的司法覆核5月將開庭處理，「我哋都係按部就班處理呢一件事，希望大家明白政府喺呢方面嘅立場。」