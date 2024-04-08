粉嶺高球場｜劉業強反對球場建屋　發展局：不能動輒放棄計劃

身兼行政會議成員的新界鄉議局主席劉業強昨天（7日）表示，粉嶺高球場收地建屋的民意正在逆轉，認為如果政府已找到其他土地建屋，就應該保留球場，例如考慮開發部分郊野公園邊陲地帶。



發展局回覆《香港01》查詢時說，土地選項各有利弊，沒有無痛選擇，「我們不能純粹因有意見提出其他選項而隨便放棄任何項目，動輒放棄經研究和討論的計劃只會令政府造地建屋的工作舉步為艱。」



劉業強冀保留高球場不建屋 斥當年倡議收地是搞分化

政府去年收回部分粉嶺高爾夫球場「舊場」予公眾使用，並維持收回舊場約9.5公頃用地建屋的計劃。劉業強表示，留意到現時民意正逆轉，「在上屆政府時，好像有很多人都支持在高球場興建公屋。現在暫時供市民放狗、做公園，我聽到的民意，很多以前不支持或中立的人，現在全部都覺得很可惜」。他認為粉嶺高球場值得保留，適合用作康樂、體育及保育用途，如果政府找到替代土地興建房屋，就應該保留高球場。

他倡議開發部分郊野公園邊陲地帶，以至「丙崗村方案」，「丙崗村入面都有很多土地，都是這八條球道的三、四倍土地，只要開條路這些土地都可以開發」，又說2018、19年倡議收球場時社會最積極，「很多人我覺得都是『搞分化』，我相信政府應該可以作出更明智決定。」

+ 1

發展局：動輒放棄計劃只令造地建屋工作舉步為艱

《香港01》向發展局查詢會否擱置粉嶺高球場建屋建議，局方回覆說土地選項各有利弊，沒有無痛選擇，不能純粹因有意見提出其他選項，包括未經詳細研究可行性的建議而隨便放棄任何項目，因為其他選項需時研究，可能過程中存在不同挑戰和收到不同意見，「動輒放棄經研究和討論的計劃只會令政府造地建屋的工作舉步為艱。」

收回高球場32公頃土地無損舉辦國際賽事

發展局說，雖然政府已經收回高球場當中的32公頃土地，但根據經驗並無損餘下約140公頃的用地舉辦國際賽事，亦已經表明經收回並保留作休憩用地的部分，可按需要作為球賽的後勤用地。

土木工程拓展署和相關部門正檢視擬議公營房屋發展的密度和布局，以跟進環評附加條件，研究會在今年內完成，政府亦正就哥爾夫球會對環評的司法覆核聆訊作準備，政府會因應進展部署前高球場用地建屋計劃。