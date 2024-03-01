直擊九巴英製雙層電巴　載客量122人全港之冠　將行駛過海路線

專營巴士續積極發展電動巴士，繼國產比亞迪雙層電巴後，九巴首部英國製車廠亞歷山大丹尼士（ADL）Enviro500EV雙層電巴已通過運輸署測試出牌，該車在內地組裝，採用ADL電池，其餘大部分為歐洲廠零件，載客量達122人，為全港載客量最多的雙層電巴，較比亞迪電巴的115人多7人。



九巴今日（1日）表示，首部英製雙層電巴預料上半年前能投入服務，計劃行走過海路線 ，而旗下電巴會陸續投入過海線服務，首條路線為來往長沙灣邨至北角百福道的112號線。九巴又指現時無意引入包括氫巴在內的其他新能源巴士，而電巴成本較柴油巴士貴一半，冀政府可提供資助或援助。



三組電池安裝在特別位置 下層座位達27個

九巴早前購入10部英國製車廠亞歷山大丹尼士（ADL）Enviro500EV，首部車已通過運輸署車型測試，並已出牌。九巴稱完成調試及相關訓練後，很快可投入服務，預料在上半年內可營運，並計劃行走過海路線，讓港島居民體驗旗下電巴。九巴又稱，電巴會陸續投入到過海路線當中，首條是來往長沙灣邨至北角百福道的112號線，英製電巴日後也有機會於該路線亮相。

《香港01》記者率先登上該部全港首架非國產雙層電巴直擊，其外觀同樣是電光綠色，車頭九巴標誌上方有ADL標誌，內部採用仿木地板，與大地色系座椅顏色相襯，提供雙輪椅泊位、免費5G Wifi上網服務、USB充電插座等。有別於比亞迪雙層電巴，由於ADL三組電池分別安裝在樓梯下方、車底近車頭位置及輪椅座前的輪輁，令下層座位可與普通12米長巴士相同，達到27座，包括6個關愛座，較比亞迪的17座多10個。

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巴士較寧靜 車頭加裝聲效提示視像人士

爬過樓梯到上層位置，ADL電巴與比亞迪相同，上層有55個座位，但編排有所不同，ADL電巴未有採用比亞迪電巴的上層倒頭座位設計，但經編排後，座位之間的間距較一般巴士闊些許，乘客腳部空間更多及較寬倘。至於企位方面，ADL電巴可站40人，比亞迪則可站43人，ADL整體載客量達到122人，為全港雙層電巴之冠，也較比亞迪115人多7人。

ADL電巴亦在九龍灣車廠附近試行一圈，巴士內較寧靜，只聽到冷氣及通風系統聲音；車外也較為寧靜，未有柴油巴士較吵雜的聲音。該巴士已按法例要求，在車頭加裝聲效，防止視障人士因聽不到車聲有機會構成危險。

充電兩小時續航力最少300公里

九巴表示，ADL雙層電巴電池採用ADL廠電池，整體框架及內部大部份零件都是歐洲廠牌，巴士本身則在內地組裝，充電兩小時續航力最少300公里，電池設有「水冷系統」與「電池管理系統」，提升電池效能，電池壽命約為8年；其車頂亦鋪設太陽能薄膜，進一步利用可再生能源。

售價較柴油巴士貴一半 九巴：未來再買須政府資助

九巴行政總監（署理）關翠蘭表示，ADL及比亞迪電巴成本相若，較一般柴油巴士貴一半，現時82部電巴中，有68部屬九巴自資購入。她稱增購電巴長遠對財務構成額外負擔，未來再買必須有政府資助，否則難成事，故正積極與政府商討，冀可獲資助或支援。她又說以分散風險角度，不會「買死」一個車廠的巴士，但對未來購電巴方面，暫未有決定ADL與比亞迪電巴的比例。

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城巴首部氫能雙層電巴日前投入服，問及九巴會否引入氫能巴士，關翠蘭稱暫時無意引入電巴以外的新能源巴士，強調須集中資源發展電巴，亦較符合成本效益。

由於九巴目前未有在港島設置車廠，被問及電巴在港島區營運會否受影響，九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕表示，九巴現時有行駛港島路線，靠九龍及新界區車廠也可營運，而九巴正在大埔及屯赤隧道附近興建共800個充電泊位，足以應付日常運作，更正與運輸署商討開放予商用車輛使用。