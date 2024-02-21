粉絲應援巴士請市民免費乘搭　九巴：屬商業商談　收費有所不同

巴士公司在近年多了一項收入，就是粉絲為偶像應援，花費合作應援巴士，為偶像慶生或宣傳新作品，其中生日應援巴士更會免費載客吸引市民。九巴今日（21日）舉行傳媒新春午宴時，表示這是與粉絲客戶的「商業商談」，收費視乎所需項目多少而有所不同，還未檢視這股應援風氣有否為公司帶來可觀收入。



九巴：未檢視應援巴士收入是否可觀

在九巴傳媒午宴上，談及近年的巴士，總能見到男團MIRROR或其他明星應援廣告，部分還提供免費搭車，究竟一次免費搭車「應援」要花費多少錢？

九巴解惑，指原來是「商業商談」，每次都會與客戶研究，包括視乎對方需要，包括決定路線、是否要車身廣告等，收費有所不同。九巴稱雖然免費乘車越來越普遍，但未有檢視是否屬「可觀」收入。

呂爵安請市民全日免費坐2號線 盧瀚霆免費招待長者

翻查資料，九巴最近一次有應援生日巴士，正是MIRROR成員Edan呂爵安上月21日生日當天，他的後援會提供全線九巴2號線都免費，以「E先生請全港市民2024.01.21免費乘搭九巴2號線」為車身廣告。呂爵安隊友Anson Lo盧瀚霆，他的後援會就在2022年7月7日在盧的生日當天，聯同九巴舉辦長者免費乘車日，供65歲或以上長者持有效長者八達通卡，免費乘搭獨營線。

他們同門的男團ERROR，成員193郭嘉駿的歌迷會就在去年1月14日，在郭的生日當天，只要市民搭上應援主題巴士行走九巴路線1A的11個班次，就可沿途無限次免費上落車。其他歌手的生日應援巴士，則有炎明熹，她的粉絲於去年4月9日同樣安排九巴路線1A的11個班次，可沿途無限次免費上落車。