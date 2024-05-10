拆局｜孫玉菡轟社工註冊局　消息指涉被捕陳虹秀入選紀委備選名單

勞工及福利局局長孫玉菡今日（10日）在社交媒體發千字文，炮轟作為法定機構的社會工作者註冊局，行徑及決定嚴重偏離《社會工作者註冊條例》精神，孫列出「五宗罪」中就提到，註冊局以多數票通過委任一名正在由法庭處理其暴動罪控罪的社工加入註冊局的紀律委員會備選委員小組。



翻查資料，社工註冊局自去年起出現紀委備選名單風波，「陣地社工」陳虹秀因被控暴動罪，遭勞福利不點名要求重新考慮其提名，事件至今仍然膠着。陳今日在社交媒體回應稱，強調她未被定罪，「點解要浪費我嘅知識同經驗，唔想我為社工嘅紀律委員會出一份力呢？」



社工註冊局。（呂穎姍攝）

孫玉菡今突在社文媒體發文，炮撃社工註冊局「五宗罪」，包括：

（1）未採具體行動禁止違國安法人士註冊成社工、

（2）註冊局以多數票批准曾干犯嚴重罪行的人士申請社工註冊／續期申請、

（3）以多票數通過委任一名法庭正處理其暴動罪的社工加入冊局的紀律委員會備選委員小組、

（4）要求政府刊憲公布修訂疑似提倡違規行為的《社會工作者工作守則》、

（5）2023年底起停止實施「註冊社會工作者自願持續專業發展計劃」。



獲提名出任紀律委員會備選委員小組成員的陳虹秀，有暴動罪案件審訊中。(朱棨新攝)

陳虹秀被控暴動罪不成立 不成立上訴9月答辯

翻查資料，社工註冊局自去年起出現紀委備選名單風波，其負責處理註冊社工違紀行為的紀律委員會備選委員小組成員，任期已於2023年1月15日屆滿，惟政府至今16個月仍未刊憲公布名單。

據了解，有關名單已獲註冊局通過，但由於獲提名的小組成員陳虹秀有暴動罪案件審訊中，故勞福局要求社工註冊局「重新考慮」，事件至今仍然膠着。

陳虹秀因2019年8月31日灣仔暴動案，被控暴動罪，獲裁定罪名不成立，律政司其後不服上訴成功，法庭下令發還重審，陳與另外3人無罪裁決被撤回。相關案件押至今年9月答辯，被告獲准保釋。

陳虹秀：點解要浪費我嘅知識同經驗？

陳虹秀其後亦轉發孫局長帖文，反問帖文所指的「正在由法庭處理其暴動罪控罪的社工」是否就是她。她強調未被定罪，加上在過去或現在，都在公私營努力做一名好社工，亦擁有豐富兒童院舍及復康服務經驗，「點解要浪費我嘅知識同經驗，唔想我為社工嘅紀律委員會出一份力呢？」