孫玉菡斥社工註冊局不顧社會利益　列5宗罪轟偏離註冊條例精神

勞工及福利局局長孫玉菡今日（10日）在社交媒體發千字文，炮轟作為法定機構的社會工作者註冊局，行徑及決定嚴重偏離《社會工作者註冊條例》精神，「置社會整體利益於不顧，亦損害社工的專業和公信力」。



孫玉菡列出「五宗罪」，包括指註冊局在「港區國安法」立法後至今未採具體行動禁止違國安法人士註冊成社工，以及以多票數通過委任一名法庭正處理其暴動罪的社工加入冊局的紀律委員會備選委員小組等。



勞工及福利局局長孫玉菡今日（10日）罕見在社交媒體發千字文，炮轟作為法定機構的社會工作者註冊局，批評該局現時行徑及決定嚴重偏離《社會工作者註冊條例》精神。（資料圖片/黃浩謙攝）

孫玉菡今日出席社福界維護國家安全研討會後，在社交媒體Facebook發逾1,600字的「千字文」，炮轟社工註冊局，指社工責任重大、影響深遠，應恪守法治並自覺維護國家安全等，直批「註冊局目前的行徑和決定，嚴重偏離《（社工註冊）條例》的精神，置社會整體利益於不顧，亦損害社工的專業和公信力。」

孫更在文中列出註冊局五宗罪，更言「以下事件尤其令人擔心」，強調事件突顯有必要完善註冊局的管治，從而更好地維護國家安全、保障公眾利益，並促進社工專業的有序發展。五宗罪如下：

1、港區國安法生效後，時任勞工及福利局局長已隨即作出《2022年社會工作者註冊條例公告》，將危害國家安全的罪行納入註冊條例，惟《公告》刊憲已快兩年，但是註冊局至今仍未採取具體行動建立機制，禁止被裁定犯了危害國家安全罪行的人士成為註冊社工；



2、有申請社工註冊或續期申請的人士曾干犯嚴重罪行，其違法行為的性質及嚴重性令人質疑他們是否適宜成為註冊社工，以至會否損害社工專業的聲譽。雖然註冊局內有委員強烈反對，但註冊局仍以多數票批准有關申請；



3、雖然註冊局內有委員強烈反對，但註冊局仍以多數票通過委任一名正在由法庭處理其暴動罪控罪的社工加入註冊局的紀律委員會備選委員小組；



4、註冊局2022年1月要求政府刊憲公布其修訂的《社會工作者工作守則》，然而，社會上有部分人士表達強烈關注，認為有些修訂部分疑似提倡違規行為。註冊局最終在政府及委任成員多番質詢下擱置修訂，形容其「行徑令人擔心」；



5、註冊局以多數票決定從2023年底起停止實施「註冊社會工作者自願持續專業發展計劃」，致使註冊局推動社工專業持續專業發展的工作停滯不前。



孫玉菡今日出席社福界維護國家安全研討會後，罕見在社交媒體Facebook發逾1,600字的「千字文」，炮轟社工註冊局。（勞工及福利局）

孫重申，社會工作任重道遠，隨香港步入「由治及興」和落實「愛國者治港」原則，政府有必要完善註冊局的管治，盡快讓社工專業重回正軌，按照《社工註冊條例》的精神，事事以社會整體利益為依歸，維護和提升社工的專業和公信力。

孫在「五宗罪」第三點提到註冊局委任一名正在由法庭處理其暴動罪控罪的社工加入註冊局紀律委員會備選委員小組。據知，勞福局去年曾不點名要求社會工作者註冊局重新考慮「陣地社工」陳虹秀出任「紀律委員會備選委員小組」成員的「提名」，事隔逾年，有關問題仍膠着。

負責處理社工違紀行為的紀律委員會備選委員小組，新一屆成員原定去年上任，惟政府至今未刊憲，新委任仍未有定案，網頁仍顯示2020年1月16日起至2023年1月15日的成員名單。

陳虹秀有份成立「陣地社工」，她因2019年8月31日灣仔暴動案，被控暴動罪，獲裁定罪名不成立，律政司其後不服上訴成功，法庭下令發還重審，陳與另外3人無罪裁減被撤回。相關案件押後至今年9月答辯，被告獲准保釋。