流感｜專家憂冬季夏季流感「銜接」個案不止　籲加強解說接種疫苗

冬季流感至今仍未竭止，港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華今早（11日）在商台節目表示，夏季流感高峰期將至，估計冬夏流感期可能銜接，上半年的流感個案將會持續。他又指，今年已錄得12宗兒童嚴重流感個案，認為12歲兒童疫苗接種率低於一半，情況不理想，期望通過解說可提升家長接受流感疫苗的程度。



數小時病情迅速轉差 死亡率高達70%

關日華表示，觀察到流感個案正在飆升，公立醫院入住率爆滿，未見有放緩跡象，暫時未知冬季流感何時才開始竭止。然而，夏季流感高峰期將至，他估計冬夏流感期可能銜接，今年上半年的流感個案將會持續。

關日華表示，今季已累計有4宗兒童流感死亡個案，年齡介乎4至8歲。他們通常出現併發的腦病變，例如急性壞死性腦病等。病毒在入侵身體的神經中樞系統，會產生細胞因子風暴，繼而引發體內炎症，嚴重時出現抽筋及昏迷，數小時病情迅速轉差，死亡率高達70%，即使康復亦有機會出現永久性殘障，醫護人員亦束手無策。

港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華。（資料圖片/余俊亮攝）

12宗兒童嚴重流感個案 關日華︰幼童是高危一族

關日華續指，今年已錄得12宗兒童嚴重流感個案，年齡介乎6個月至6歲，反映幼童是高危一族。他認為12歲以下兒童的疫苗接種率低於一半，情況並不理想，而絕大部份相關個案均未接種流感疫苗，他期望通過解說可提升家長接受流感疫苗的程度。

關日華又提到，由於不少海外國家疫苗接種率低，近日爆發百日咳，例如英國已有5名兒童因百日咳致死。但他相信本港仍「守得住」，因當局為孕婦接種百日咳疫苗，嬰兒出生便受抗體保護，惟部份市民仍對疫苗存在誤解，因此呼籲他們接種疫苗以預防疾病。

關日華並指，現時流行的新冠病毒JN.1雖然威力不強，但同樣會引致重症及死亡，不容忽視，而英國及澳洲等地疫情肆虐，家長計劃暑假外遊時亦要留意當地疫情走向，可考慮出發前接種新冠疫苗。