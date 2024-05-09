流感｜6歲男童甲流併發腦病變病逝　不足1個月第4宗兒童死亡個案

最新一期流感及新冠速遞顯示，一名6歲男童本月4日開始有病徵，臨床診斷為甲型流感併發腦疫變，其在周三（8日）死亡，為不足一個月內第4宗死童流感死亡個案。



此外，流感病毒檢測陽性比率為14.54%，較於前一周的 10.63%大幅上升。至於公院入院率則錄得0.85水平，高於前一周的0.82，處於中強度水平，0至5歲入院率則持續上升，高達5.07，處於極高強度水平，即每一萬人入院中有5.07人因流感入院。



最新一期流感及新冠速遞顯示，一名6歲男童本月4日開始有病徵，臨床診斷為甲型流感併發腦疫變，其後死亡，為不足一個月內第4宗死童流感死亡個案。（資料圖片）

上周六發病 入住威院兒童深切治療部

流感肆虐，再有兒童因感染流感死亡，其為一名6歲男童在本月4日開始有病徵，發燒及流鼻水，同日曾向私家醫生求醫，並在兩日後因徵狀惡化，被帶到威爾斯親王醫院求醫並入住該院兒童深切治療部。

病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H1）病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發腦病變，臨床診斷為甲型流感併發腦疫變，該病人沒有接種今季流感疫苗。其病情持續惡化，在周三死亡，為不足一個月內第4宗死童流感死亡個案。

新一期新冠流感速遞亦指，流感病毒檢測陽性比率為14.54%，較於前一周的 10.63%大幅上升。檢測個案當中有89%為甲型（H1）流感、9%為甲型（H3）流感及2%為乙型流感。

至於公院入院率則維持高於 0.25 的基線水平，錄得0.85水平，高於前一周的0.82，處於中強度水平，0至5歲入院率則持續上升，高達5.07，處於極高強度水平，即每一萬人入院中有5.07人因流感入院。

另外，過去11日因染流感需入深切治療部或死亡的成人個案為98宗，當中包括56宗死亡個案。至於兒童個案，錄得3宗嚴重個案，一宗為死亡個案。至於過去一周，學校及院舍則錄得42宗爆發個案，受影響人數為163人。

新冠肺炎個案持續上升，據最新一期新冠及流感速遞稱，過去一周本地新冠病毒的活躍程度有上升，由前一周化驗所檢測到到831宗陽性個案輕微上升至988宗，檢測陽性比率為10.89%。至於過去11日，學校及院舍則錄得21宗爆發個案，受影響人數為119人。