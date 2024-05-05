流感新冠夾擊｜15醫護團體聯合議員呼籲　促高危群組接種疫苗

近期流感個案上升，幼兒及兒童重症增加，3名兒童離世，衞生署及醫院管理局日前曾就此會見傳媒，呼籲市民提高警覺。15個港澳醫護團體聯同立法會議員今日（5日）作出聯合呼籲，指香港及澳門正面對流感及新冠的威脅，促嬰幼兒、幼童、孕婦、長者、有長期病患人士盡早接種疫苗。



15個港澳醫護團體聯同立法會議員作聯合呼籲，促嬰幼兒、幼童、孕婦、長者、有長期病患人士盡早接種疫苗。。（資料圖片／林若勤攝）

立法會醫療衛生界議員林哲玄及選委界議員陳凱欣，聯同15個港澳醫護團體聯合發呼籲，稱香港及澳門正面對流感肆虐、及新冠病毒的持續威脅，而高危群组包括嬰幼兒、幼童、孕婦、長者、和患長期病患人士，有需要接種流感疫苗，以預防流行性感冒病毒感染後患上重症和入院的機會，並藉以減低死亡率、或康復後引致的後遺症。

併發急性壞死性腦炎 康復也會有後遺症

他們續提到，流感有可能併發的急性壞死性腦炎，屬一種嚴重的神經系統疾病，由病毒入侵中樞神經系統並引發隨後的炎症反應所引致，可快速導致患者昏迷和死亡；即使僥倖康復，也有機會有廣泛的多器官損害和終生神經功能缺損，需要長時間醫治和復康治療。

他們也指出，科學數據證明季節性流行性感冒疫苗和新冠疫苗臨床效果非常有效，嚴重不良的疫苗反應相當罕見，促家長、孕婦、患長期病患或年長人士及其照顧者，儘快讓嬰、幼兒童和青少年接種流感及新冠疫苗。

▼4月30日 流感個案上升，衞生署及醫院管理局會見傳媒▼

