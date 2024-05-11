資深大律師2024三人獲委任　張舉能勉勵敢於反對企圖破壞法治之徒

司法界一年一度的資深大律師就職典禮，今早(11日)在終審法院舉行，終審法院首席法官張舉能一如以往，在講辭上勉勵3名新任資深大律師，必須承諾維護法治、秉行公義、敢於發言反對企圖破壞法治之徒，在法庭內外嚴守專業行為、紀律和操守的至高標準，以及維護人人皆可訴諸法庭的權利。今年新任的2女1男的新任資狀中，除了是首現女多於男的情況，其中兩人更是夫婦，他們分熟悉刑事及民事案件，兩人過往不曾在法庭上相遇，卻因同年獲委任而在庭上並排而坐。



三名新獲委任資深大律師與終院法官張舉能合照。（從左至右）劉恩沛，蔡一鳴，張舉能及駱敏賢。（政新聞處圖片)

夫婦同時獲委新資狀 蔡一鳴專攻刑事法 駱敏賢擅商業法

三名新任的資深大律師分別為：蔡一鳴、駱敏賢，及劉思沛，其中蔡一鳴及駱敏賢為夫婦，蔡和駱在2007年獲委任為大律師，劉則在2008年取得大律師資格，其中只有蔡是專攻刑事法，並曾參與多宗商業訛騙及大型洗黑錢案件，兩名女大狀則擅長商業法及民事法。

張官提醒當資狀會被後輩借鏡

法官張舉能致辭時，特別提到資深大律師被認定為一眾後輩的借鏡，他們在法庭內外的言行，被各方端詳審視乃至仿效，故必須嚴守法庭禮儀，對法庭以至法庭使用者和職員，均應以禮相待，切忌無禮專橫，無庸贅言，亦須時刻保持專業公正，在需要時為大律師界事務和公共服務作出貢獻。

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林定國提男資狀沉默是金

律政司司長林定國致辭時介絡3人時，提到蔡與駱是夫婦，他們在修讀香港大學法律專業課程時認識，並同2007年3月3日獲委任為大律師，又因兩人分別精於刑事和民事法律，多年來不曾在法庭內相遇，卻在同一天被委任為資深大律師。林爆出蔡在電郵上提醒他，基於資深大狀的排序，他永遠較其妻早被委任約兩分鐘；惟駱即回覆並反駁稱，對蔡自稱比她資深兩分鐘有異議，認為兩人的資深程度只差一分鐘。林為打圓場，向蔡送上一句「沉默是金」，又指保持緘默權不止疑犯可用，對丈夫而言也很管用的。

公開問劉是否有興趣加入律政司

至於劉，林定國形容她是一個很開心的人，而且擅長攝影，林又提到他仍私人執業時，劉曾任他的副手，林任暫委法官時，劉又曾在他席前發言，他即打趣問劉，是否有興報考慮加入律政司，並繼續與他一同共事。

杜淦堃稱新委任人選首次女多於男

大律師公會主席杜淦堃致辭時稱，今年獲委任的資深大律師有2女1男，可見資狀的男女比例不斷拉近，相信未來會有更多女性晉身資深大律師行列，又爆今年唯一男資狀蔡一鳴，曾稱因輪到他做家務，需要洗衫而推掉派對邀請，更證性別平等。至於劉恩沛，杜指劉的Facebook有朋友達1700人，笑言慶祝會要從香港會移師會展了。

被委任覺任重道遠

委任儀式結束後，3名新任資深大律師與同業在法院外合照，已退休的終院首席法官馬道立及其妻退休上訴庭法官袁家寧亦有到場慶賀。3名新任資深大狀則稱，很開心及感恩能獲得委任，尤其3人相識已久，現能一同被升任資狀，覺這日子特別高興，駱則稱獲委任覺任重道遠，3人均稱將來會繼續維護香港法治精神。