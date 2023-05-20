資深大律師｜陳馮富珍子陳浩淇等4人就職　張舉能：有責捍衛法治

司法界一年一度的資深大律師委任儀式，今早(20日)在終審法院舉行，今年有4名律師獲委任，包括區域法院法官謝沈智慧的丈夫謝志浩及世衞前總幹事陳馮富珍的兒子陳浩淇等。首席法官張舉能在儀式上不忘提醒新任資狀，要負上捍衞法治責任，讓法治不被削弱，並有責任為維護香港的法律制度發言，包括司法獨立，及要挺身抵禦任何試圖干預法官妥善執行司法工作的行為。



四名新獲委任的資深大律師(由左至右)：錢孝良、謝志浩、陳浩淇、呂世杰。(黃寶瑩攝)

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今年獲委任資深大律師的4名大律師包括：謝志浩、陳浩淇、呂世杰及錢孝良，今早的委任儀式有不少法律界人士出席，包括終審法院前首席法官馬道立及多名資深大律師等。

須領導同業維護法治秉行公義

首席法官張舉能在委任儀式致辭時說：「資深大律師的榮銜不僅是專業非凡、守誠持正的獨立明證，其伴隨的重任更包含引領獨立的大律師行列及秉持所有優良質素，包括維護法治、秉行公義、嚴守專業行為、紀律和操守的至高標準，以及保障所有人於法庭上皆享有法律代表的權利。」

林定國指現正處不尋常及具挑戰性時刻

律政司司長林定國致辭時提到司法人員現正身處歷史上不尋常及具挑戰的時刻，又說不要天真地以為所有人都希望見到法律體系會繼續成功，林說大家均有聽聞針對司法人員的錯誤指控，或惡意威脅，他指發出這些言論的人，都是想削弱公眾對法治的信心。

普通法制席須維持發展

林又指香港的一大優勢是沿用普通法制度，亦是中國領土內唯一使用這制度的地區，這是必須維持及繼續發展的，重申同業必須清析明確地捍衛香港的司法制度。

大律師公會讉責美國政府建議制裁法官

大律師公會主席杜淦堃發言時，重提美國早前建議政府對香港國安法的指定法官實施制裁，公會早前已表明予以讉責，認為是不能接受，又重申《基本法》對香港居民的司法權利及言論自由均有保障，法庭亦會從中取得平衡，並呼籲公會的成員都要勇於捍衛法治及公義。

新任資深大律師謝志浩(左二)，其妻謝沈智慧(左一)是一名法官，他們在庭外與資深大律師駱應淦(右二)等人一同合照。(黃寶瑩攝)

被問要否與妻做同事 謝志浩：言之尚早

至於今年新獲委任的資深大律師，資歷最深的謝志浩專長刑事案，他的妻子謝沈智慧是區域法院法官，謝已過世的外父沈澄，生前是終審法院法官。謝被問及會否考慮加入司法行列與妻子做同事時，謝笑言：「現在仍言之尚早。」

新任資深大律師陳浩淇(左三)是世衞前總幹事陳馮富珍(左二)的兒子。(黃寶瑩攝)

陳浩淇稱曾被同業笑「老餅」

另一名新資狀陳浩淇，他最為人知的是他的母親是世衞前總幹事陳馮富珍。陳專長公共法及商業法，並有豐富民事訴訟及諮詢經驗。律政司司長林定國致辭時笑言陳曾被業內人士笑稱「老餅」，因為陳20歲起已是現在模樣，但現在反而要向陳請教駐顏秘訣。

防疫措施撤 慶祝方式復常

餘下兩名新資狀呂世杰及錢考良，呂擅長民事及商業法，他於司法覆核、歧視及僱傭訴訟有豐富經驗；而錢孝良則專長商業和公司訴訟。

因應疫情措施放緩，終院今早舉行儀式後，有安排獲委任的4人在終院內拍照，據悉4人亦恢復疫情前的傳統，會舉行一個聯合酒會一起慶祝。