的士業界：運輸署承諾半年內修例規管網約車　籲行業司機忍受多陣

的士業界今（20日）與運輸署、運輸及物流局及警方開會商討打擊網約白牌車平台，香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭表示，對今次會談感到滿意，運輸署承諾半年內修例規管網約車平台，警方短期內亦會加強執法打擊白牌車，呼籲行業司機「忍受多陣」，料短期內將有效果。



業界表示滿意對談。（余月明攝）

香港無線電的士聯誼會早前聯同16個的士團體於發起抗議，要求政府立即停止白牌車平台在港營運，並計劃在非繁忙時段罷工3小時，最終因政府釋出善意，暫時取消行動。

黃羽庭指，運輸署於會面上承諾，將會於半年內修例規管網約車平台；警方亦願意與業界合作，短期內即時執法，以警民合作、放蛇，甚至發放獎金等方式執法，打擊現時違法經營的白牌車。

的士業界：警稱與民合作 放蛇、發放獎金方式執法

黃羽庭形容，「離哂譜嘅平台唔應該存在喺香港」，斥政府過去10年縱容白牌車，若果能修例，不少年輕人就可安心做「的士司機」。被問到會否擔心執法成效不大，他指，警方會如同現時打擊過馬路一樣，「講咗做就要做」。

香港的士小巴商總會理事長周國強補充，若署方於年中發放中期報告，絕對相信修例可以一舉掃破違法行為。至於修例期間的執法細則，則要再與警方商討。